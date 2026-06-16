La Promessa anticipazioni 17 giugno: Cruz manda un ritratto dal carcere e sconvolge i Luján

Dal carcere, Cruz sorprende i Luján inviando un imponente ritratto alla tenuta. Il gesto, carico di significato e minaccia, riapre vecchie tensioni e riafferma il suo controllo sulla famiglia.

Nelle anticipazioni de La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4, un gesto inatteso scuote nuovamente la tenuta dei Luján. Cruz, rinchiusa in carcere ma tutt'altro che lontana dalle dinamiche familiari, decide di farsi sentire in modo teatrale e inquietante: un grande ritratto viene recapitato alla villa come messaggio diretto. Nel frattempo Enora capisce di essersi innamorata di Toño.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo essere stata accusata da Martina di essere una cattiva madre per aver messo a rischio la piccola Raffaella, Catalina è una furia. Ferita nell'orgoglio e logorata dalle liti per la lettera dei 27 nobili, la contessa crolla e valuta seriamente di lasciare la tenuta con i figli. Questa drastica decisione, tuttavia, non piace ad Adriano, che vede la fuga come una resa imperdonabile. La tensione tra i due diventa insopportabile e incrina il matrimonio: il conte passa la notte in un'altra camera, sancendo una frattura sentimentale profonda.

Ai piani bassi, Lope cede al ricatto di Don Cristóbal. Messo con le spalle al muro dall'ultimatum, il ragazzo capitola e accetta il posto da lacchè pur di non perdere il lavoro. Il suo primo giorno con la livrea da valletto si rivela doloroso, ma il declassamento spinge la servitù a fare fronte comune: i leader storici decidono di affrontare direttamente il maggiordomo.

Il ritratto di Cruz

La Promessa anticipazioni: Enora invita Toño alla fiera di Luján, ma da un pacco dal carcere spunta il ritratto shock di Cruz!

L'officina aeronautica diventa lo scenario di una storia d'amore. Dopo molte esitazioni ed un primo bacio, Enora capisce finalmente di essersi innamorata di Toño. La ragazza, tuttavia, non sa ancora che anche il figlio di Simona prova esattamente gli stessi sentimenti per lei, proprio come ha confessato segretamente a Manuel. Sarà proprio la determinata Enora a prendere in mano la situazione e a proporre a Toño di andare insieme alla fiera di Luján, un appuntamento romantico che promette di ufficializzare la loro unione.

Lope rivelerà a tutto il personale di aver accettato il ruolo di lacchè, piegandosi all'ultimatum di Don Cristóbal. Con grande amarezza di Simona e Candela, il ragazzo si preparerà psicologicamente al suo primo giorno di lavoro effettivo, che lo vedrà tristemente lontano dalla sua amata cucina.

Il feroce litigio con Martina ha lasciato ferite insanabili. Catalina è irremovibile nel suo proposito di lasciare la tenuta, ma Adriano e Don Alonso cercano in ogni modo di frenare l'ira della contessina. Adriano, nonostante la notte passata in un'altra camera, si unisce al Marchese per convincere la moglie che abbandonare La Promessa significherebbe darla vinta a Martina e al Barone de Valladares.

A sconvolgere la già precaria stabilità dei Luján arriva un colpo di scena inaspettato: a Palazzo arriva un imponente ritratto di Cruz, spedito dalla stessa Marchesa direttamente dal carcere in cui è rinchiusa. Questo gesto, teatrale e sinistro, è un modo per ricordare a tutti che la vera padrona della tenuta è ancora lei, nonostante la lontananza forzata.