La Promessa anticipazioni 6 giugno: Toño ed Enora si baciano e cedono alla passione

Toño ed Enora, travolti dall'entusiasmo per il progetto di Manuel, si avvicinano sempre di più fino a lasciarsi andare a un bacio passionale; Simona porta a Palazzo il dottor Guillén sfidando Lorenzo e Leocadia.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 6 giugno, Toño ed Enora vivono un momento di forte complicità che li porta a superare ogni esitazione. Tra emozioni crescenti e tensioni recenti, i due si lasciano andare a un bacio che segna una svolta nel loro rapporto. Simona affronta i nobili per curare la figlia di Catalina. Manuel sale su un aereo alla ricerca di un medico per Raffaella.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La scoperta che Don Lorenzo sia il mandante dell'omicidio di Jana fa perdere il controllo a Curro. Accecato dal desiderio di vendetta, il giovane aggredisce il patrigno alle spalle, pronto a colpirlo alla testa con un pesante vaso. Solo l'intervento tempestivo di Angela evita il peggio. Messo alle strette, Curro le rivela la verità: il Capitano è l'assassino di sua sorella. Il pericolo unisce i due in modo travolgente: tra Curro e Angela scatta un bacio appassionato, ma qualcuno li osserva nell'ombra, scoprendo la loro relazione clandestina.

Nel frattempo, la vita nei sotterranei è diventata un vero inferno. Santos, appena reintegrato, e Lope, rientrato dopo la rischiosa ricerca del quaderno dorato, sono finiti nel mirino di Don Cristóbal. Il tirannico maggiordomo non li perde d'occhio un solo istante, pronto a coglierli in fallo per licenziarli.

Simona e Candela

La Promessa anticipazioni: Simona chiama un medico per Raffaella, Enora e Toño si baciano

Simona è sconvolta e indignata: non riesce a capacitarsi del fatto che i medici della zona si rifiutino di visitare la neonata Raffaella solo per compiacere il Barone de Valladares. Rifiutandosi di stare a guardare la bambina morire, la cuoca decide di agire personalmente e chiama alla tenuta il dottor Guillén, un medico di campagna stimato dalla povera gente ma snobbato dalla nobiltà.

L'arrivo del medico scatena il caos ai piani alti. Simona si ritrova ad affrontare a muso duro Leocadia e Don Lorenzo, i quali manifestano un profondo disgusto e non gradiscono affatto la presenza del dottor Guillén, ritenendolo inadeguato e colpevole di non appartenere alle alte classi sociali. Ma la determinazione della cuoca per proteggere la figlia di Catalina sarà un muro insormontabile persino per le minacce del Capitano.

Manuel decide che è il momento di riprendere a volare. Il Marchesino salirà di nuovo su un aereo, testando personalmente il motore appena ultimato. Questo decollo non sarà solo un traguardo ingegneristico, ma una missione di vita: permetterà a recarsi rapidamente in un paese lontano e trovare un medico specialistico per la piccola Raffaella.

Per Toño ed Enora è un momento magico. Vedere Manuel ritrovare la grinta di un tempo e sentire così tanto calore ed entusiasmo intorno al loro progetto cancella in un colpo solo tutte le recenti tensioni. I due giovani travolti dall'adrenalina si lasciano andare a un bacio appassionato.