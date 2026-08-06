La Promessa anticipazioni 7 agosto: Angela abbandona Curro e rinuncia alla fuga

Il piano di fuga di Curro e Angela naufraga nel momento decisivo: la giovane sceglie di non partire per proteggere la madre. Nel frattempo Cristóbal impone nuove regole e Leocadia prepara le sue mosse.

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4, Angela fa una scelta sofferta che cambia il suo rapporto con Curro. La giovane, spaventata dalle conseguenze del piano di fuga e dalle minacce ricevute da sua madre, sceglie di restare alla tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'assenza improvvisa di Catalina continua a creare malcontento alla tenuta de La Promessa. Familiari e servitù cercano di capire cosa abbia spinto la giovane ad allontanarsi, mentre Don Alonso e Manuel provano a ricostruire gli ultimi avvenimenti per scoprire la verità. Martina resta convinta che dietro la sparizione ci sia il Barone de Valladares e sospetta che tra lui e Catalina sia accaduto qualcosa di grave durante il loro ultimo incontro.

Nel tentativo di ristabilire l'ordine, Don Alonso decide di intervenire direttamente e chiede a Cristóbal di riportare immediatamente Pia alla tenuta. Intanto Manuel affronta una questione personale e riesce a fermare i pettegolezzi sui suoi sentimenti. Il giovane chiarisce di non provare nulla per Enora, rassicurando Simona e Candela e riportando un clima più sereno tra le cuoche del palazzo. Le tensioni, però, restano alte in attesa di nuove rivelazioni.

Cristóbal interpretato da Fernando Coronado

Anticipazioni de La Promessa: Cristóbal impone una nuova dura regola alla servitù

Determinato a ristabilire il controllo sulla servitù dopo i recenti scontri con Don Alonso, Cristóbal introduce una misura severissima: dopo tre gravi infrazioni scatterà il licenziamento immediato senza possibilità di appello. La decisione scatena una forte ondata di malcontento tra i lavoratori, già provati da un clima di crescente inquietudine, paura e diffidenza.

A pagare subito le conseguenze della nuova rigidità sono Candela e Ricardo, che ricevono un ulteriore richiamo ufficiale a causa dei comportamenti scorretti di Santos. La situazione nella tenuta diventa sempre più difficile, alimentando nervosismo e sospetti tra la servitù.

Cristóbal chiede aiuto a Leocadia per fermare Pia

Deciso a non rispettare l'ordine del Marchese Alonso di riportare la cameriera da Aranjuez, il maggiordomo sceglie di passare al contrattacco. Cristóbal si rivolge infatti a Leocadia, chiedendo il suo sostegno per impedire il ritorno di Pia a La Promessa. Attraverso l'appoggio della nobildonna, il maggiordomo spera di bloccare definitivamente il rientro di Pia, allo stesso tempo, trovare una copertura alle proprie decisioni.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

Curro e Angela: la fuga sfuma all'ultimo momento

Il piano di fuga di Curro e Angela fallisce nel modo più drammatico. Curro cerca disperatamente di convincere la giovane a fuggire con lui il prima possibile, così da evitare il matrimonio con Lorenzo.

Tuttavia, Angela, terrorizzata dalle minacce del Capitano e preoccupata per le possibili conseguenze sulla madre, decide di rinunciare alla fuga. La paura delle ritorsioni di Leocadia e Don Lorenzo prevale sul desiderio di libertà, costringendola a restare.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

Martina sostiene Adriano e i figli di Catalina

Nel frattempo, Martina si prende cura con grande affetto del piccolo Andrés e della piccola Rafaela, cercando di compensare l'assenza della madre Catalina. Con grande sensibilità, Martina prova ad alleggerire il peso che grava sulle spalle di Adriano, offrendo loro protezione e stabilità in un momento particolarmente delicato per la famiglia.

Don Alonso blocca le ambizioni di Leocadia

Approfittando dell'esilio di Catalina e della crisi attraversata da Adriano, Leocadia tenta di conquistare maggiore potere proponendosi per la gestione delle terre della tenuta.

Il suo progetto, però, incontra un ostacolo insormontabile: Don Alonso rifiuta categoricamente la proposta della nobildonna di occuparsi della proprietà al posto di Adriano. Il Marchese mette così un freno alle ambizioni di Leocadia, impedendole di assumere il controllo della tenuta.