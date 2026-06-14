La Promessa anticipazioni 15 giugno: Leocadia inganna Manuel, ma lui scopre tutto

Leocadia inganna Manuel per mettere le mani sul progetto del motore dopo la chiamata di Farré, ma il giovane Luján inizia a sospettare e scopre che qualcuno sta tramando alle sue spalle.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa - in onda domani su Rete 4 alle 19:40 - la tensione tra Leocadia e Manuel raggiunge un punto di non ritorno. Un inganno ben orchestrato rischia di cambiare gli equilibri del progetto del motore, ma il giovane Luján non resta a guardare e inizia a collegare gli indizi che lo porteranno alla verità.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro ferma la folle corsa di Angela, pronta a denunciare Don Lorenzo al Generale. Il giovane la convince a desistere, ricordandole che l'uomo è un alleato storico del Capitano e che una mossa priva di prove si ritorcerebbe contro di loro. Nel frattempo, Lorenzo tenta di far licenziare il ragazzo, ma Don Alonso si oppone fermamente. Ai piani bassi, Don Cristóbal piega ogni resistenza: ignora le proteste di Simona e Candela e lancia un ultimatum a Lope, costretto ad accettare il declassamento a semplice valletto o a firmare le dimissioni.

Intanto, l'assenza di Padre Samuel logora Maria Fernandez, che crolla e confessa a Petra il suo disperato amore per il sacerdote. Leocadia rifiuta con disgusto la folle proposta di matrimonio di Lorenzo per Angela. Infine, Catalina scopre di dover combattere contro una coalizione di 27 nobili contrari alla sua riforma, mentre Manuel ritrova il sorriso grazie al perfetto funzionamento del nuovo motore.

Manuel De Luján interpretato da Arturo García Sancho

La Promessa anticipazioni: Leocadia cerca di ingannare Manuel

Dopo aver incassato i primi e straordinari complimenti tecnici da parte di Pedro Farré, l'atmosfera nell'hangar si fa tesa e carica di aspettative. Manuel attende con un'impazienza che l'uomo lo richiami al telefono per comunicargli il verdetto più importante: il motore è piaciuto anche al potente gruppo di investitori che deve finanziare lo sviluppo e la produzione di massa del prototipo?

Il ragazzo, purtroppo, ignora completamente che Farré ha già telefonato a Palazzo, ma che la chiamata è stata prontamente intercettata da Leocadia al suo posto. Durante la conversazione, la signora viene informata delle enormi potenzialità commerciali e del valore inestimabile del motore costruito dal giovane Marchese insieme a Enora e Toño.

Capendo di avere tra le mani una miniera d'oro, Leocadia decide di non lasciarsi scappare l'occasione di trarne un profitto: il suo piano segreto è acquistare tutte le quote della società prima che Manuel scopra la verità, per diventare l'unica proprietaria dell'invenzione. Il marchesino annusa che qualcosa non torna affatto e, rifiutandosi di sedersi ad aspettare, il giovane Luján prende la ferma decisione di indagare privatamente per scoprire cosa sia successo.