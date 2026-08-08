La Promessa, stasera 8 agosto in prima serata: Adriano annuncia la sua partenza

La Promessa torna in prima serata sabato 8 agosto con due episodi. Adriano annuncia a Don Alonso di voler lasciare la tenuta mentre nuovi equilibri e tensioni coinvolgono i protagonisti.

Anche questo sabato 8 agosto i telespettatori potranno seguire le vicende ambientate a La Promessa con un appuntamento particolarmente ricco. La soap andrà infatti in onda due volte nell'arco della giornata, regalando al pubblico una nuova puntata nel consueto spazio preserale e un secondo appuntamento in prima serata.

Il primo appuntamento con La Promessa è fissato per il consueto orario delle 19:40. La soap occuperà quindi ancora una volta la fascia preserale di Rete 4, portando avanti le vicende dei protagonisti della tenuta. Il secondo appuntamento sarà invece alle 21:30 quando andranno in obda due episodi della soap. Una serata, dunque, particolarmente interessante per i fan della serie, che potranno seguire un doppio episodio e scoprire come continueranno le intricate vicende dei protagonisti.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 agosto in prima serata

Al centro della puntata serale della soap spagnola troviamo Adriano, pronto a comunicare a Don Alonso una decisione destinata ad avere conseguenze importanti sulla gestione della tenuta. L'uomo non ha infatti intenzione di occuparsi da solo delle terre dopo la partenza di Catalina e rivelerà al marchese di voler lasciare la tenuta al più presto.

Toño è interpretato da Álvaro Quintana

La scelta di Adriano costringerà quindi Don Alonso a riorganizzare il lavoro nei campi in vista della sua imminente uscita di scena. Una nuova difficoltà si aggiunge così alla lunga serie di problemi che stanno mettendo alla prova gli equilibri della tenuta.

Nel frattempo, anche gli altri protagonisti saranno alle prese con questioni particolarmente delicate. Manuel, tormentato dai sensi di colpa per aver ferito Toño, deciderà di fare un passo indietro nelle sue indagini su Enora . Il Marchesino prometterà all'amico di interrompere ogni investigazione e di restargli vicino in vista del matrimonio.

Intanto Leocadia sceglierà di aiutare Cristóbal intervenendo sulla questione del ritorno di Pia. La nobildonna proverà a convincere Don Alonso a non ostacolare più il rientro della cameriera da Aranjuez.

Spazio anche a Vera, che riuscirà finalmente a fare pace con Teresa, ritrovando nella sua amica un prezioso punto di riferimento. Per quanto riguarda Curro, invece, sarà Lope a cercare di aiutarlo dopo il rifiuto di Angela. Il giovane gli spiegherà che dietro la decisione della ragazza non c'è una mancanza d'amore, ma la paura delle possibili ritorsioni di Leocadia e Don Lorenzo.