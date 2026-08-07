La Promessa anticipazioni 8 agosto: Manuel sospetta di Enora e rivela tutto a Toño

Nella puntata de La Promessa, in onda sabato 8 agosto su Rete 4 alle 19:40. Al centro della trama c'è il mistero che avvolge l'arrivo di Enora alla tenuta. Convinto che la giovane meccanica nasconda un secondo fine, Manuel cambia radicalmente atteggiamento nei suoi confronti ma la ragazza percepisce la sua freddezza e chiede spiegazioni a Toño.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Cristóbal decide di ristabilire l'ordine tra la servitù introducendo un regolamento durissimo: chi commetterà tre gravi infrazioni verrà licenziato senza alcuna possibilità di appello. La nuova disciplina provoca malcontento e aumenta paura, tensione e diffidenza tra i domestici. I primi a subirne le conseguenze sono Candela e Ricardo, che ricevono un nuovo richiamo ufficiale per colpa dei comportamenti di Santos, facendo crescere il nervosismo all'interno della tenuta.

Intanto Cristóbal ignora l'ordine del Marchese Alonso di far tornare Pia da Aranjuez e cerca l'appoggio di Leocadia per impedirne definitivamente il rientro, sperando così di legittimare le proprie decisioni. Il piano di fuga di Curro e Angela fallisce: il giovane tenta fino all'ultimo di convincerla a scappare per evitare le nozze con Lorenzo, ma Angela, terrorizzata dalle minacce del Capitano e preoccupata per le possibili ripercussioni sulla madre, rinuncia. Nel frattempo Martina si prende cura con affetto di Andrés e Rafaela, sostenendo Adriano e cercando di offrire ai bambini serenità e stabilità durante l'assenza di Catalina.

Toño e Manuel

Anticipazioni de La Promessa: Il comportamento sospetto di Manuel mette in allarme Enora

Convinto che l'arrivo improvviso di Enora nasconda un secondo fine, Manuel ha iniziato a indagare sul suo conto in totale segretezza, evitando di insospettire Toño. Tuttavia l'atteggiamento di Manuel ha allarmato la ragazza. Enora capirà subito che qualcosa non va: percependo la sua freddezza, cercherà di scoprire cosa lo spinga a essere così scostante.

In un primo momento, Toño cercherà di tranquillizzare e rassicurare Enora, convinto che si tratti soltanto di stanchezza da parte del marchesino. Ma la realtà dei fatti travolgerà presto il promesso sposo: lo stesso Manuel confesserà a Toño che le sue presunte riunioni di lavoro sono in realtà una farsa organizzata appositamente per portare avanti le indagini segrete su Enora.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

Martina tenta di convincere Adriano a restare

Schiacciato dal dolore per la fuga di sua moglie e convinto che la sua presenza alla tenuta sia ormai del tutto inutile, Adriano informa la famiglia di aver intenzione di lasciare La Promessa insieme ai suoi due figli. La notizia sconcerta i signori del palazzo.

Don Alonso non sarà affatto contento della scelta di Adriano, mentre Martina si mostrerà estremamente spaventata per la sorte dell'uomo e dei due gemelli, Andrés e Rafaela. La ragazza cercherà con tutte le sue forze di incoraggiare Adriano e tenterà di convincerlo a rimanere con loro, affinché l'intera famiglia Luján possa sostenerlo ed essere d'aiuto nella crescita dei bambini.

Petra peggiora e Samuel decide di intervenire

Le condizioni fisiche della severa governante peggiorano drasticamente di ora in ora. La salute di Donna Petra precipiterà ulteriormente, facendo preoccupare tantissimo la servitù. Di fronte alla gravità del quadro clinico e all'impossibilità di nascondere oltre il male, Padre Samuel penserà che sia ormai arrivato il momento di chiamare d'urgenza un medico, sfidando il veto imposto da Petra e il terrore della donna di essere licenziata da Cristóbal.