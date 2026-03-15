La Promessa anticipazioni 16 marzo: Manuel non apre la lettera di Cruz dal carcere

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Manuel non apre la lettera di Cruz, una richiesta impossibile di Eugenia rischia di scatenare l'ira definitiva del Marchese Alonso.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il matrimonio tra Catalina e Adriano porta finalmente un raggio di luce, ma la gioia è soffocata dalle rigide condizioni di Leocadia: l'unione deve restare segreta per evitare lo scandalo con la Corona. Mentre il palazzo festeggia, l'ombra del passato torna a tormentare Manuel: il marchesino riceve una lettera agghiacciante da Madre Cruz. Nonostante sia in carcere per l'omicidio di Jana, la Marchesa dimostra di poter ancora colpire i Luján con i suoi letali segreti.

Al piano inferiore, il clima resta gelido. Simona è irremovibile nel suo disprezzo verso Toño, convinta del suo tradimento dopo la farsa del furto. Nemmeno l'appassionata mediazione di Candela riesce a scalfire il muro di silenzio tra madre e figlio. Nel frattempo, Curro prosegue la sua indagine pericolosa sulla gioielleria Llop, cercando il mandante del suo tentato omicidio, mentre Martina si ritrova schiacciata tra la pietà per le torture subite da Eugenia e il terrore della furia di Don Lorenzo.

L'arresto di Cruz

Anticipazioni de La Promessa: Manuel distrutto: la lettera di Cruz resta chiusa

Il periodo nero di Manuel sembra non avere fine. Dopo aver visto il suo sogno di aviatore crollare a causa del furto subito da Toño - che ha disperso i fondi destinati ai motori - il marchesino riceve un colpo basso che arriva direttamente dall'inferno. Sua madre, la Marchesa Cruz, rinchiusa in prigione con l'accusa infamante di aver ucciso Jana (moglie di Manuel), gli ha inviato una lettera. Il marchesino, visibilmente scosso e logorato dal dolore, ha preso una decisione drastica: non ha ancora aperto la missiva. Il timore che le parole della madre possano manipolarlo o riaprire ferite mai rimarginate è troppo forte, e per ora la busta rimane sigillata.

Eugenia Ezquerdo e interpretata da Alicia Moruno

Eugenia sconvolta chiede a Martina di portarla in carcere

Nonostante sia lontana, l'ombra di Cruz continua a dominare la vita a Palazzo. Eugenia, tornata dal sanatorio e informata delle gravi accuse che pendono sulla sorella, crolla psicologicamente. Disperata e bisognosa di risposte, implora Martina di accompagnarla in carcere per un colloquio con la Marchesa. Per Eugenia, Cruz è l'unico legame rimasto con il suo passato, ma per la tenuta è ormai una reietta.

Martina davanti a una scelta pericolosa

Martina si ritrova in una posizione pericolosissima. In passato è stata l'unica della famiglia ad avere il coraggio (o l'incoscienza) di visitare Cruz dietro le sbarre, un gesto che scatenò la furia di Alonso, il quale la rimproverò duramente proibendole ulteriori contatti. Martina sa bene che assecondare la richiesta di Eugenia significherebbe tradire nuovamente la fiducia del Marchese e rischiare l'esilio dal Palazzo. Tuttavia, il dolore della zia è così profondo che la giovane non sa se restare fedele alle regole o ascoltare il suo cuore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alicia è riconoscente nei confronti di Don Petra per il lavoro che le ha trovato