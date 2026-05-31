WWE Clash in Italy, stasera l'evento storico: orario e match su Netflix

La WWE scrive una pagina storica dello spettacolo in Italia. Stasera 31 maggio, all'Inalpi Arena di Torino, va in scena Clash in Italy, il primo Premium Live Event mai organizzato nel nostro Paese. L'appuntamento per assistere a questa notte magica è fissato per le ore 20:00, in diretta esclusiva su Netflix, con il commento inconfondibile delle storiche voci italiane, 'Il Godzilla' Luca Franchini e 'Il Bardo' Michele Posa.

Card stellare per il primo Premium Live Event in Italia

L'evento propone una card ricca di incontri di altissimo livello. Tra i match più attesi spicca il ritorno di Brock Lesnar, che affronterà Oba Femi in una sfida destinata ad attirare l'attenzione dei fan di tutto il mondo. Grande attesa anche per il Tribal Combat Match che vedrà Roman Reigns difendere il WWE World Heavyweight Championship contro Jacob Fatu, in un confronto che promette spettacolo e intensità.

Riflettori puntati inoltre sul match per l'Undisputed WWE Championship: il campione Cody Rhodes metterà in palio la cintura contro Gunther, il wrestler austriaco protagonista di una straordinaria ascesa negli ultimi anni. Sul fronte femminile, Rhea Ripley e Jade Cargill si contenderanno il WWE Women's Championship, mentre Becky Lynch affronterà Sol Ruca per il Women's Intercontinental Championship.

Gunther

Dove vedere Clash in Italy e gli eventi WWE su Netflix

Lo show non si ferma stasera. L'Italia sarà il centro del mondo WWE anche nei giorni successivi. Lunedì 1 giugno l'Inalpi Arena di Torino ospiterà una puntata storica di RAW, mentre venerdì 5 giugno la carovana si sposterà all'Unipol Arena di Bologna per SmackDown. Entrambi gli show saranno trasmessi live su Netflix alle ore 20:00.

La piattaforma streaming è oggi la casa esclusiva della WWE in Italia, con la trasmissione di RAW, SmackDown, NXT e di tutti i Premium Live Event senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento. Inoltre, gli appassionati possono accedere su Netflix a un vasto archivio di contenuti storici, incluse edizioni leggendarie di WrestleMania, Royal Rumble e SummerSlam, oltre a documentari e produzioni originali dedicate al mondo WWE.