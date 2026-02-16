La Promessa anticipazioni 17 febbraio: Martina sotto accusa, Alonso e Catalina furiosi!

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina ha creato un solco profondo tra lei e i Luján. Alonso vede nel fatto che sua nipote sia andata a trovare Cruz in cella come un tradimento.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo confessa a Ricardo di temere Emilia, mentre Toño rompe definitivamente con Simona.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Alonso scopre che la nipote Martina si è recata segretamente in prigione per far visita a Cruz. La notizia scatena l'ira del Marchese, profondamente ferito dal tradimento della ragazza verso la famiglia. Parallelamente, Don Ricardo, logorato dal senso di colpa per la fuga di Santos si scaglia contro Romulo. Una volta calmatosi, Ricardo porge le sue scuse al maggiordomo.

Nel frattempo, al rifugio di Padre Samuel, prosegue la sorprendente trasformazione di Petra. La governante, mossa da un inedito istinto materno, si dedica anima e corpo alla giovane Alicia, la ragazza che non riesce a parlare. Questa inaspettata umanità lascia sbalorditi tutti, sollevando dubbi su quanto potrà durare questa parentesi di pace.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

La Promessa anticipazioni: Martina contro tutti: la visita a Cruz spacca la famiglia

Martina rientra a La Promessa convinta di aver agito nel giusto, ma l'accoglienza è glaciale. Don Alonso, furioso per aver scoperto della sua visita segreta a Cruz in prigione, la affronta con una durezza mai vista prima: per il Marchese, quel gesto è un tradimento imperdonabile verso la famiglia. Non va meglio con Catalina, che accusa la cugina di aver tramato nell'ombra, dichiarandosi profondamente delusa. Nonostante l'attacco frontale, Martina resta ferma sulle sue posizioni, convinta che il suo legame con la Marchesa non debba essere giudicato.

Simona e Toño: un rapporto irrecuperabile?

La tregua tra madre e figlio è già finita. Toño affronta Simona a muso duro dopo aver scoperto che la donna ha parlato male di lui a Manuel. Il ragazzo è convinto che la cuoca stia cercando di sabotare la sua unica grande opportunità di riscatto nell'hangar e le intima di sparire dalla sua vita.

Il passato oscuro di Don Romulo: chi è davvero Emilia?

Il mistero sull'infermiera Emilia inizia finalmente a diradarsi, ma le notizie non sono buone. Don Romulo, in un momento di rara confidenza, confessa a Don Ricardo di conoscere la donna da moltissimi anni e di essere seriamente preoccupato per la sua presenza alla tenuta. Il maggiordomo non nasconde il suo disappunto: il fatto che sia stata Leocadia ad assumerla per accudire i gemelli di Catalina non fa che aumentare i sospetti su un piano orchestrato per colpire il cuore del Palazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: davanti al parto di Catalina, Alonso si rende conto che gli manca la figura della moglie Cruz.