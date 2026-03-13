La Promessa anticipazioni 14 marzo: Eugenia svela le torture del sanatorio, Curro indaga

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro segue l'unica pista per smascherare il suo assassino, Eugenia rompe il silenzio sugli orrori del passato, scatenando una reazione a catena nel Palazzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Il ritorno dal casinò è segnato dal terrore: Basilio, dopo aver minacciato Angela, confessa di essere un sicario assoldato per uccidere Curro. Pur non rivelando il nome del mandante, fornisce una pista d'oro: l'accordo è stato stretto alla gioielleria Llop. Curro, scosso ma risoluto, si confida con Pia e inizia a indagare su quel luogo, inconsapevole che la verità potrebbe condurlo molto vicino a casa.

Mentre Manuel tenta disperatamente di salvare i suoi sogni aeronautici dopo il disastro finanziario di Toño, una lettera misteriosa arriva a stravolgere i suoi piani, minacciando di mettere la parola fine ai suoi prototipi. Tuttavia, il palazzo si ferma per un momento di gioia: nonostante le trame di Leocadia, Catalina e Adriano si giurano finalmente eterno amore. La cerimonia a Palazzo, ufficiale e splendida, regala alla marchesina la felicità che cercava, seppur tra i compromessi imposti dalla famiglia.

Curro interpretato da Xavi Lock

Anticipazioni de La Promessa, Missione Gioielleria Llop: Curro a un passo dalla verità

Curro non ha tempo da perdere. Con l'immagine del coltello di Basilio ancora nitida nella mente, il giovane si concentra sulla gioielleria Llop, l'unico luogo che lo lega al suo misterioso mandante. Muovendosi con cautela per non allertare Lorenzo, Curro inizia a indagare tra i registri e le conoscenze del negozio, convinto che dietro un acquisto prezioso si nasconda l'ingaggio della sua morte. È una pista sottile, ma è l'unica che può portarlo a scoprire chi, all'interno della sua stessa cerchia, lo voglia eliminare.

Eugenia racconta l'orrore del sanatorio

Dopo giorni di deliri causati dal laudano, Eugenia ha un momento di spaventosa lucidità. In un colloquio straziante con Martina, la donna confessa finalmente le inenarrabili torture e i soprusi subiti durante la sua permanenza in sanatorio. Disperata e terrorizzata all'idea che Lorenzo la rimandi in quel luogo di dolore, Eugenia supplica la nipote di aiutarla: il suo unico desiderio è rivedere sua sorella Cruz. Martina si ritrova così con un peso enorme sulle spalle: assecondare la zia rischiando l'ira del Capitano o restare a guardare?

Simona e Candela

Guerra fredda in cucina: Candela fallisce come paciere

Nonostante il clima di festa per il recente matrimonio, nelle cucine l'aria è irrespirabile. Simona è irremovibile: il dettaglio della catenina d'oro l'ha convinta che Toño sia un bugiardo e un ladro. Candela, mossa dal buon cuore, tenta disperatamente di fare da mediatrice tra madre e figlio, sperando in una riconciliazione. Tuttavia, i suoi sforzi cadono nel vuoto: Simona non è disposta a perdonare l'ennesimo tradimento e Toño sembra incapace di fornire una spiegazione convincente, rendendo la rottura ormai definitiva.

La resa dei conti post-matrimonio

Le luci della festa si sono spente, lasciando spazio alla realtà. Dopo il sì di Catalina e Adriano, è il momento della verità. Le tensioni accumulate durante i preparativi esplodono: Leocadia pretende rispetto per le sue nuove regole, mentre gli sposi devono capire quale sarà il loro posto nella gerarchia del Palazzo. Ma la vera sfida riguarda Manuel: la lettera inattesa ricevuta durante le nozze lo costringe a un confronto immediato che potrebbe cambiare il suo futuro.