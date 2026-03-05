La Promessa anticipazioni 6 marzo: Toño torna ubriaco e senza soldi, Manuel è rovinato

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La tensione tra Romulo e Pia è alle stelle: il maggiordomo non perdona la governante.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La paura spinge Leocadia a un patto scellerato con Don Lorenzo. Terrorizzata dal segreto che Eugenia custodisce sulla paternità di Angela, Leocadia accetta di manipolare Don Alonso e dipingere Eugenia come una folle pericolosa per screditare le sue parole prima che possa rivelare la verità. Mentre i nobili tramano, Catalina e Adriano accelerano i tempi. Sotto la guida di Padre Samuel, il loro matrimonio segreto è ormai imminente.

La missione per incastrare il falso stalliere, Basilio, subisce una svolta audace. Per permettere a Curro e Lope di raggiungere il Casino Reale, Angela compie un gesto estremo: ruba il denaro necessario dai forzieri di Leocadia. Dopo aver consegnato la refurtiva, la ragazza esige però un prezzo altissimo: la verità. Angela mette Curro con le spalle al muro, pretendendo di sapere perché Basilio sia così importante e quali segreti nasconda Lorenzo.

Manuel De Luján interpretato da Arturo García Sancho

Anticipazioni de La Promessa: Il crollo di Manuel: Toño ha tradito la sua fiducia

L'ansia di Manuel si trasforma in un incubo quando Toño fa finalmente ritorno a Palazzo. Il ragazzo si presenta in condizioni pietose, dichiarando disperato di essere stato derubato della grossa somma destinata all'acquisto dei macchinari a Valverde. Tuttavia, il marchesino nota immediatamente un dettaglio agghiacciante: Toño emana un forte odore di alcol. Il sospetto che il figlio di Simona abbia dilapidato i soldi della cauzione di Romulo in una notte di eccessi si fa strada nel cuore di Manuel, che vede il suo sogno aeronautico svanire a un passo dal traguardo.

Gelo tra i maggiordomi: Ricardo non basta

Non accenna a placarsi la furia di Don Romulo nei confronti di Pia. Il maggiordomo non riesce a perdonare alla governante di aver indagato alle sue spalle sul passato con Emilia. Nonostante il tentativo di mediazione di Ricardo, che prova a far ragionare l'amico e collega, Romulo resta fermo sulle sue posizioni, mantenendo un atteggiamento distaccato e gelido che rende l'atmosfera nella tenuta irrespirabile.

Petra sotto assedio: l'intervento di Padre Samuel

Petra continua la sua silenziosa battaglia per dimostrare la sua redenzione. Nonostante i suoi sforzi per apparire una donna nuova e devota, la servitù continua a trattarla con estrema diffidenza, aspettando solo un suo passo falso. In un momento di forte tensione, è Padre Samuel a scendere in campo in difesa della governante: il parroco esorta i domestici a non giudicare il passato e a dare alla donna la possibilità di riscattarsi, ma le sue parole sembrano cadere nel vuoto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel ascolta il racconto di vita di Antonino