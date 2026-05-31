La Promessa anticipazioni 1 giugno: Manuel crolla con Curro per Jana

Manuel si rifiuta di festeggiare con Enora e Toño e ha un crollo emotivo davanti a Curro, confessando tutto il suo dolore per la perdita di Jana. Martina è Catalina fanno pace per il bene della piccola Raffaella.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 1 giugno, Manuel attraversa uno dei momenti più difficili della sua vita. Il dolore per la morte di Jana continua a tormentarlo senza tregua e lo allontana da qualsiasi forma di serenità. Nonostante il successo lavorativo ottenuto con Enora e Toño, il giovane non riesce a gioire e finisce per confidarsi con Curro, lasciando emergere tutta la sua fragilità emotiva.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel decide di porre un freno alle ingerenze di Leocadia e la affronta a viso aperto: con fermezza assoluta, le chiarisce che il suo status di creditrice non le dà alcun diritto di interferire sull'hangar o sull'assunzione di Enora. Nel frattempo, Don Cristóbal mette in chiaro le cose con Curro, avvisandolo che il suo legame di sangue con il Marchese non gli garantirà alcuno sconto o favoritismo.

Ai piani bassi l'atmosfera è esplosiva. Don Ricardo, furioso e umiliato per essere stato retrocesso al rango di semplice valletto, si lascia andare a un amaro sfogo con Pia e Petra. Infine, Martina propone a Catalina una soluzione drastica: dividere ufficialmente la proprietà delle terre per porre fine ai litigi. Catalina, però, rifiuta di discuterne: l'unico pensiero della contessa è la drammatica febbre altissima della figlia Raffaella.

Tono, Enora e Manuel

La Promessa anticipazioni: Manuel rifiuta di festeggiare per il primo motore

Il lavoro di squadra ha dato i suoi straordinari frutti. Enora e Toño, entusiasti per aver finalmente completato le modifiche e concluso i lavori sul motore dell'aeroplano, invitano Manuel a brindare con loro a Luján per festeggiare il grande successo. La ragazza e l'assistente vorrebbero staccare la spina e godersi il momento, ma l'atmosfera si gela all'improvviso.

Il Marchesino non se la sente proprio di andare a festeggiare. Nonostante il successo professionale, Manuel sente ancora tantissimo la mancanza di Jana e il peso della sua assenza gli impedisce di essere felice. Distrutto dalla malinconia, il ragazzo rifiuta l'invito e si confida a cuore aperto con Curro, l'unico che può davvero capire il tormento e il dolore che prova per la morte della moglie che amava con tutto se stesso.

Catalina e Martina

Solidarietà tra le cugine: Martina accanto a Catalina

La piccola Raffaella continua ad avere la febbre molto alta, e le ore passano senza che i farmaci facciano effetto. Davanti al terrore di Catalina, Martina decide di dimostrare con i fatti il suo sostegno: si avvicina alla cugina e le assicura che le darà una mano in tutto, pronta a gestire ogni incombenza del Palazzo pur di permetterle di non staccarsi mai dal capezzale della figlia.

Ricardo umiliato: indossa la divisa da valletto

Il declassamento imposto da Don Cristóbal diventa tragicamente reale. Spetta a Teresa e Maria Fernandez consegnare a Don Ricardo la sua nuova uniforme da valletto. Per l'uomo si tratta di un momento di un'amarezza indescrivibile: dover svestire i panni da capo e indossare la livrea da semplice sottoposto davanti ai suoi stessi ragazzi è un colpo durissimo alla sua dignità. La servitù osserva la scena con il cuore spezzato.

Leocadia sorprende Alonso con un regalo

Mentre Manuel cerca di arginare il potere della sua creditrice, la nobildonna decide di ammaliare il capo famiglia. Leocadia sorprende Don Alonso con un regalo davvero inaspettato. Dietro questo gesto di apparente generosità, però, si nasconde chiaramente un doppio fine: Leocadia vuole ingraziarsi Alonso per neutralizzare le proteste di Manuel sull'assunzione di Enora e per blindare la posizione di Don Cristóbal a capo del Palazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tonio si sente molto emozionato a parlare con la nuova ragazza alla Promessa