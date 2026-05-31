Report stasera su Rai 3: verità sul caso del piccolo Domenico, le inchieste del 31 maggio

La nuova puntata di Report su Rai 3 cerca di svelare la verità sul caso del piccolo Domenico e approfondisce una serie di inchieste su errori sanitari, crisi del calcio italiano e scenari internazionali complessi.

Torna stasera, domenica 31 maggio, su Rai 3, Report con una puntata che cerca di fare luce su alcune delle questioni più controverse e discusse degli ultimi mesi. Al centro del servizio principale il caso del piccolo Domenico, una vicenda che ha sollevato interrogativi su responsabilità, controlli e possibili errori nella catena sanitaria. Il programma di approfondimento giornalistico guidato da Sigfrido Ranucci sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay.

Il caso Domenico Caliendo: Domenico nel cuore e gli errori nel trapianto

Al centro della prima inchiesta, firmata da Claudia Di Pasquale con Giulia Sabella e Norma Ferrara, c'è il drammatico caso del piccolo Domenico Caliendo. Il servizio Domenico nel cuore ricostruisce la vicenda del bambino di due anni e mezzo coinvolto in un trapianto di cuore congelato che ha sollevato interrogativi profondi nella comunità medica e nell'opinione pubblica.

L'inchiesta ripercorre la catena di errori, omissioni e possibili responsabilità, cercando di rispondere a domande ancora aperte: chi era a conoscenza delle criticità? Chi ha taciuto? E soprattutto, quali controlli non sono stati effettuati?

Nazionale italiana fuori dai Mondiali 2026: il sistema calcio sotto accusa

La seconda inchiesta, Un calcio all'Italia di Daniele Autieri con Celeste Gonano e Andrea Tornago, analizza il momento critico del calcio italiano dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026.

Il servizio ricostruisce i retroscena del sistema calcistico nazionale, evidenziando le difficoltà dei club nel formare nuovi talenti e interrogandosi sulle responsabilità della Lega Serie A e della Federcalcio. L'inchiesta punta a far luce su un sistema in crisi strutturale, tra scelte strategiche discutibili e un movimento che fatica a rinnovarsi.

Colazioni italiane sotto la lente: additivi, zuccheri e rischi per la salute

Con La colazione grassa, Bernardo Iovene insieme a Lidia Galeazzo porta l'attenzione sulle abitudini alimentari degli italiani. L'inchiesta analizza prodotti da bar e pasticceria consumati quotidianamente, spesso ricchi di addensanti, aromi, grassi e zuccheri. Secondo gli esperti di nutrizione coinvolti, l'uso di ingredienti ultra-processati potrebbe contribuire all'aumento di malattie cardiovascolari e oncologiche.

Particolare attenzione viene data alle etichette alimentari, con casi che sollevano dubbi su trasparenza e correttezza commerciale, come prodotti integrali che conterrebbero percentuali minime degli ingredienti dichiarati.

Cuba tra embargo e crisi energetica: l'inchiesta "L'assedio"

Nell'ultima parte della puntata, Lab Report presenta L'assedio, servizio di Manuele Bonaccorsi con Chiara D'Ambros. L'inchiesta esplora gli effetti dell'embargo americano su Cuba e il ruolo indiretto dei Paesi europei. Secondo quanto riportato, le sanzioni avrebbero conseguenze anche sulle forniture energetiche e commerciali, contribuendo a una crisi che si traduce in blackout diffusi e difficoltà quotidiane per la popolazione.

Il reportage racconta anche la resilienza dei cubani, tra pannelli solari, aiuti interni e nuove aperture al settore privato, in un contesto economico sempre più complesso.