La Promessa anticipazioni 2 giugno: Leocadia sorprende Alonso con un regalo costoso

Le anticipazioni de La Promessa del 2 giugno rivelano un colpo di scena destinato a scuotere la tenuta. Leocadia sorprende Alonso con un regalo inatteso e molto costoso. Nel frattempo Don Ricardo e suo figlio Santos devono subire una nuova umiliazione da Don Cristóbal e nessuno ha notizie di Lope.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Enora e Toño completano le modifiche al motore e invitano Manuel a brindare a Luján. Il Marchesino rifiuta l'invito: schiacciato dalla dolorosa mancanza di Jana, non riesce a festeggiare e si confida a cuore aperto con Curro. Raffaella continua ad avere la febbre molto alta.

Davanti al terrore di Catalina, Martina le assicura pieno sostegno, offrendosi di gestire ogni incombenza del Palazzo permettendole di accudire costantemente la piccola. Don Ricardo sta per ricevere la nuova uniforme da valletto. Leocadia tenta di ammaliare Don Alonso con un regalo inaspettato, un gesto strategico per neutralizzare le proteste di Manuel

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Leocadia vuole comprare Alonso con un regalo di lusso

Il misterioso regalo di Leocadia viene finalmente svelato, lasciando l'intera corte a bocca aperta: la nobildonna regala a Don Alonso un'automobile. Si tratta di un dono che lascia il Marchese profondamente spiazzato e lusingato. Con questa mossa, Leocadia punta a legare Alonso a sé, rendendogli impossibile schierarsi con Manuel nella guerra per il controllo dell'hangar e delle quote della tenuta.

Santos e Don Ricardo schiavizzati da Don Cristóbal

Il momento tanto temuto è arrivato. Con il cuore spezzato e profonda vergogna, Teresa e Maria Fernandez consegnano ufficialmente a Don Ricardo la sua nuova divisa da valletto. Ma le umiliazioni non finiscono qui. Don Cristóbal ordina a Don Ricardo e a suo figlio Santos di rinnovare completamente il suo ufficio. Padre e figlio sono costretti a fare i manovali, a spostare mobili e a ridipingere le pareti della stanza da cui Cristóbal comanderà la tenuta. Per Santos, dal carattere fumantino, si tratta di una tortura psicologica: riuscirà a trattenersi?

Lope è interpretato dall'attore Enrique Fortùn

Dov'è finito Lope?

Nonostante Lope sia effettivamente riuscito a fuggire sano e salvo dalla casa del Duca de Carril eludendo Don Lorenzo, qualcosa sembra essere andato storto lungo la strada del ritorno. Vera è profondamente preoccupata: Lope non è ancora tornato alla tenuta. Il ritardo del cuoco fa scattare un campanello d'allarme nella ragazza. Vera sa benissimo di cosa è capace suo padre, il Duca de Carril, e teme che gli scagnozzi di Jacinto possano aver intercettato Lope durante il tragitto.