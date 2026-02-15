La Promessa anticipazioni 16 febbraio: Martina sfida Don Alonso e va a trovare Cruz

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Ricardo si scusa con Don Romulo.

Catalina resta ferma sulla sua posizione: confessa a Don Alonso il suo amore per Adriano e il desiderio di sposarlo. Il Marchese, per tutelare il futuro dei nipoti, concede la sua benedizione. Per Don Lorenzo, invece, il compleanno è amaro. Dopo l'umiliazione subita da Alonso e Leocadia, riceve un messaggio inquietante dal Conte Ayala. L'arrivo di un misterioso regalo a Palazzo getta il Capitano in uno stato di profonda ansia, temendo una minaccia diretta alla sua posizione.

Parallelamente, la tensione sale nelle cucine. Simona tenta di avvertire Manuel sulla pericolosità di Toño, ma quest'ultimo reagisce con furia, intimandole di non interferire. Intanto, nel silenzio generale, Curro e Pia proseguono le loro indagini segrete: sono determinati a incastrare Lorenzo, convinti del suo coinvolgimento nelle morti di Jana e Dolores, cercando le prove definitive per schiacciarlo.

La Promessa anticipazioni: Lo shock di Alonso: Martina è andata da Cruz!

Proprio quando il clima sembrava distendersi dopo il consenso alle nozze tra Catalina e Adriano, una telefonata gela il sangue di Don Alonso. Il Marchese scopre finalmente la meta del misterioso viaggio di Martina: la nipote, voltando le spalle a tutta la famiglia, è andata segretamente in prigione a trovare Cruz. La scoperta manda Alonso su tutte le furie: perché Martina ha cercato un contatto con la donna che ha quasi distrutto il marchesato?

Il crollo di Don Ricardo: scuse amare a Pia e Romulo

Il dolore per l'abbandono improvviso di Ana e Santos ha spezzato la resistenza di Don Ricardo. Il maggiordomo, noto per il suo autocontrollo ferreo, ha avuto un violento crollo nervoso che lo ha portato a scagliarsi ingiustamente contro Pia e Don Romulo. Una volta tornato in sé, un Ricardo visibilmente provato e umiliato porge le sue scuse ai colleghi per il comportamento sopra le righe. Il senso di colpa per la fuga del figlio lo stanno logorando dall'interno.

Il miracolo di Petra: la nuova vita accanto ad Alicia

Al rifugio di Padre Samuel, continua la metamorfosi di Donna Petra. La governante spende ogni momento libero accanto ad Alicia, la ragazza muta che ha risvegliato in lei un istinto materno dimenticato. La dolcezza con cui Petra si prende cura della giovane lascia senza parole gli abitanti de La Promessa: nessuno avrebbe mai immaginato che dietro la maschera di ghiaccio si nascondesse tanta umanità. Ma quanto durerà questa tregua prima che i doveri del Palazzo la richiamino alla realtà?

