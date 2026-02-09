La Promessa anticipazioni 10 febbraio: Curro scopre una lettera che mette in pericolo Pia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel dimostra la sua parola d'onore assumendo Toño per trasformare l'hangar della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il legame tra Curro e Angela giunge a una svolta: il ragazzo confessa il suo amore, ma tenta subito di allontanarsi, frenato dal divario sociale dovuto al suo nuovo ruolo di valletto. Angela, tuttavia, non si arrende e lo sprona a lottare, citando il coraggio dimostrato da Manuel per Jana. Parallelamente, la segretezza tra Catalina e Adriano vacilla quando Don Alonso sorprende il mezzadro in camera della figlia.

Per evitare lo scandalo, Catalina improvvisa una mezza verità, presentando Adriano come l'eroe che l'ha soccorsa durante il parto nel bosco; il Marchese accetta la spiegazione, pur mantenendo un atteggiamento gelido. Infine, l'ombra del passato torna a Palazzo: Leocadia assume Emilia, un'infermiera specializzata per assistere Catalina e i neonati. Tuttavia, la donna non è una sconosciuta: Don Romulo la riconosce immediatamente, suggerendo che il suo arrivo nasconda vecchi segreti.

Antonito e Manuel

La Promessa anticipazioni: La rinascita di Manuel: un nuovo hangar per Toño

Manuel è un uomo di parola. Per aiutare Simona a ricucire il rapporto con il figlio, ha ufficialmente assunto Antonito (Toño). Nonostante abbia rinunciato all'Italia, il marchesino non ha abbandonato il sogno del volo: ha infatti presentato un progetto ambizioso per trasformare l'hangar della tenuta in un centro d'aviazione all'avanguardia. Al suo fianco ci sarà proprio Toño, che vede in questa opportunità l'unico modo per restare a La Promessa senza dover affrontare direttamente il passato con la madre.

Fuga da La Promessa: Santos e Ana sono spariti!

Il violento scontro tra Don Ricardo e Ana ha lasciato macerie emotive insuperabili. Il maggiordomo, accecato dai sospetti di Vera sulla messa in scena del ritrovamento di Diego, ha umiliato pesantemente la moglie davanti al figlio. Il risultato è tragico: Santos è introvabile e il panico scatta tra la servitù. Poco dopo, la conferma definitiva: anche Ana ha lasciato Luján. Madre e figlio sono fuggiti insieme o Ana ha abbandonato tutto ancora una volta?

Curro scopre il segreto di Lorenzo: il legame con il veleno

Mentre Don Lorenzo è impegnato a organizzare una festa di compleanno faraonica per scalare le vette della nobiltà spagnola, commette un errore imperdonabile. Incarica Curro di gestire gli inviti e il valletto, rovistando tra le carte del Capitano, fa una scoperta da brividi: trova una lettera del Dottor Rufino. È lo stesso tossicologo che Pia aveva consultato in segreto per analizzare i sintomi di Jana e dove la cameriera aveva perso il fazzoletto con lo stemma de La Promessa. Cosa ci fa una lettera dell'esperto di veleni nello studio di Lorenzo? Il Capitano è coinvolto nell'omicidio della cameriera?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Adriano si conoscono per la prima volta alla Promessa.