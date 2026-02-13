La Promessa anticipazioni 14 febbraio: Catalina presenta Adriano alla famiglia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: durante il pranzo per il compleanno di Don Lorenzo, Catalina arriva con Adriano e annuncia che lui è il padre dei suoi figli

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia teme che il dottor Rufino si presenti alla tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina, decide di giocare a carte scoperte e affronta il padre e gli rivela la verità che potrebbe cambiare tutto: Adriano è il padre dei gemelli. Contro ogni previsione, Alonso sorprendendo tutti, si dice pronto ad accogliere il mezzadro Adriano ufficialmente tra i Luján. Al rifugio di Padre Samuel, Petra, la donna, un tempo temuta da tutti per la sua rigidità, ha preso sotto la sua ala protettiva Alicia, la ragazza che ha perso l'uso della parola.

Petra le riserva cure e attenzioni quasi materne, vedendo forse in lei quella purezza che il mondo le ha strappato via con la morte di Feliciano. Nel frattempo, all'hangar, il progetto aeronautico di Manuel prende ufficialmente il via. Toño si dimostra un assistente instancabile e volenteroso, lavorando fianco a fianco con il marchesino per costruire il futuro. Tuttavia, Toño continua a rifiutare ogni tipo di contatto o dialogo con sua madre Simona, lasciando la povera cuoca in uno stato di profonda prostrazione nonostante gli sforzi di Manuel.

Catalina presenta Adriano come padre dei gemelli

La Promessa anticipazioni:

Don Lorenzo è su tutte le furie: i Marchesi hanno negato i fondi per la sua sfarzosa festa di compleanno a causa dei debiti di famiglia, costringendolo a un "semplice" pranzo privato. Ma il pasto viene interrotto dal momento più scioccante dell'anno: Catalina entra nel salone a braccetto con Adriano e sgancia la bomba: informando i presenti che il mezzadro è il padre dei suoi figli.

Pia trema per il dottor Rufino

Curro ha agito d'astuzia strappando l'invito destinato al Dottor Rufino, sperando così di tenere l'esperto di veleni lontano dalla tenuta. Ma Pia è nel panico più totale: la governante non riesce a dimenticare il fazzoletto con lo stemma de La Promessa perso nello studio del medico durante la sua visita segreta. Il timore è che Rufino, vedendo lo stemma, decida di presentarsi al Palazzo di sua iniziativa per restituirlo, smascherando così l'indagine clandestina sull'omicidio di Jana.

Il muro di Toño: Simona non si arrende

All'hangar, Toño lavora fianco a fianco con Manuel, dimostrando un talento innato, ma continua a trattare sua madre come una perfetta estranea. Simona, con il cuore a pezzi ma mai doma, cerca ogni minima scusa pur di stare vicina a suo figlio.