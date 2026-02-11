La Promessa anticipazioni 12 febbraio: Petra mostra un lato umano con Alicia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Ricardo riceve la notizia che suo figlio Santos non fa più parte dello staff

Alla tenuta, Leocadia continua a esercitare un potere assoluto, assumendo l'infermiera Emilia per assistere i gemelli di Catalina. L'arrivo della professionista sollevi la servitù e la stessa marchesina. Nel frattempo, la relazione tra Martina e Jacobo giunge al punto di rottura. La giovane Luján, dopo aver chiesto il rinvio delle nozze, parte improvvisamente per una meta ignota senza dare spiegazioni, lasciando il fidanzato nell'incertezza.

Parallelamente, Don Lorenzo è impegnatonei preparativi di una festa sfarzosa volta a impressionare l'élite spagnola. Il suo piano rischia però di naufragare a causa di Curro: il giovane scopre che tra gli invitati figura il Dottor Rufino, l'esperto che ha confermato l'avvelenamento di Jana. Temendo che la verità su Pia venga a galla, Curro tenterà disperatamente di sabotare l'evento per proteggere i propri segreti.

Curro è fuori di sé: dopo aver trovato l'invito per il dottor Rufino tra le carte di Don Lorenzo, corre da Pia per mostrarle la prova. I due sono terrorizzati: se l'esperto di veleni mettesse piede alla tenuta, i loro piani per vendicare Jana potrebbero saltare in aria. Ma il vento sembra girare a loro favore: Don Alonso e Leocadia sono furiosi per lo sfarzo richiesto dal Capitano e non hanno intenzione di sborsare soldi per i suoi capricci.

Il segreto di Petra: la compassione per Alicia

Incredibile ma vero: la gelida Petra sembra aver trovato un briciolo di umanità. Dopo i lunghi colloqui con Padre Samuel, la governante ha iniziato ad aiutarlo nella gestione del rifugio. È qui che incontra Alicia, una ragazza misteriosa che sembra aver perso l'uso della parola. Contro ogni previsione, Petra si lega profondamente alla giovane, mostrando una tenerezza che nessuno a La Promessa le ha mai visto.

Santos addio: il dolore di Don Ricardo

Per la servitù arriva una notizia ufficiale che gela gli animi: Don Romulo conferma a Don Ricardo che suo figlio Santos ha lasciato definitivamente la tenuta e non fa più parte dello staff. Il maggiordomo, già provato dallo scontro con Ana, resta profondamente scosso. La partenza del figlio è una ferita aperta che rischia di compromettere la sua impeccabile professionalità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo sembra aver capito che Leocadia ha dei piani precisi alla Promessa.