La Promessa anticipazioni 11 febbraio: Martina abbandona la tenuta, Curro sabota Don Lorenzo

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: nuovi arrivi e partenze improvvise sconvolgono Palazzo Luján. Mentre un volto dal passato turba Don Romulo, Martina prende una decisione che rischia di mandare a monte il suo futuro.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel dimostra la sua nobiltà d'animo assumendo Antonito, permettendo così al giovane di restare alla tenuta senza dover affrontare immediatamente il complicato rapporto con la madre Simona. Nonostante la rinuncia all'Italia, il marchesino non abbandona la passione per il volo e progetta di trasformare l'hangar in un centro d'aviazione d'avanguardia proprio insieme a Toño.

Nel frattempo, dopo il litigio tra Ana e Ricardo, Santos scompare nel nulla e Ana abbandona Luján, lasciando nel dubbio se i due siano fuggiti insieme o se la donna abbia agito da sola. Parallelamente, Don Lorenzo organizza un sontuoso compleanno per consolidare il suo status sociale, ma compie un passo falso affidando gli inviti a Curro. Il ragazzo scopre una lettera compromettente del Dottor Rufino, l'esperto di tossicologia già consultato da Pia.

La Promessa anticipazioni: Emilia conquista anche Catalina

Leocadia continua a muovere i fili della tenuta come se ne fosse la legittima proprietaria e, senza consultare nessuno, fa arrivare Emilia, un'infermiera specializzata per i gemelli di Catalina. Sebbene la marchesina e la servitù accolgano con gioia l'aiuto professionale, un'ombra cala su Don Romulo. Il maggiordomo riconosce subito la donna: tra loro esiste un legame che non è ancora stato rivelato, ma che sembra turbare profondamente l'impeccabile Romulo.

La fuga di Martina: nozze saltate e mistero

Il clima tra Martina e Jacobo è ormai gelido. Nonostante i tentativi di Jacobo di trattenerla, la giovane Luján ha preso una decisione drastica: è partita per un viaggio misterioso verso una meta sconosciuta, senza fornire spiegazioni e avvisare nessuno. Questo allontanamento improvviso ha provocato una rottura quasi definitiva con il fidanzato, soprattutto perché Martina ha ufficialmente chiesto di spostare la data del matrimonio.

Il compleanno di Lorenzo: Curro prepara la trappola

Don Lorenzo è ossessionato dal prestigio e sta organizzando una festa di compleanno faraonica per impressionare l'alta nobiltà spagnola. Ma il Capitano non immagina che Curro ha scoperto che tra gli invitati di spicco figura infatti il Dottor Rufino, l'esperto di veleni che ha confermato l'omicidio di Jana tramite la cicuta. Curro, per paura che il tossicologo smascheri Pia straccia il suo invito e cerca di sabotare l'evento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Adriano capisce che Catalina non lo vuole nella sua vita e racconta le sue emozioni a Martina.