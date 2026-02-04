La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Jana avvelenata con la cicuta, Pia ora è nei guai

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il giallo sulla morte di Jana è a un punto di svolta, ma un errore imperdonabile rischia di mandare tutto all'aria!

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il clima alla tenuta è un mix di commozione e segreti. Catalina, colpita dalla dedizione di Adriano dopo il difficile parto, gli rivela finalmente la verità sulla sua paternità. Adriano, però, sa già tutto grazie a Manuel; per proteggere il marchesino e preservare l'armonia, finge abilmente stupore. Per Manuel, la nascita dei nipotini segna il primo raggio di luce dopo la perdita di Jana.

Nonostante la rinuncia al trasferimento in Italia, riceve una notizia straordinaria: Pedro Ferré costruirà il motore per il suo aeroplano, riaccendendo il suo sogno del volo con il pieno sostegno della famiglia. Tuttavia, la serenità è fragile. Mentre la gioia per i gemelli contagia tutti, una misteriosa telefonata rompe l'idillio tra Martina e Jacobo, scatenando un acceso litigio che getta nuove ombre sul futuro della coppia.

La morte di Jana

La Promessa anticipazioni: La conferma dell'esperto, Jana è stata avvelenata!

Curro non ha mai bevuto la storia di Cruz colpevole dell'omicidio di sua sorella, sotto la divisa da valletto, nasconde un detective implacabile. Dopo aver riesumato il cadavere di Jana e aver scoperto che parte del corpo è blu, Pia decide di fare il passo decisivo: va a Luján per incontrare segretamente il Dottor Rufino, un luminare esperto di veleni. Fingendosi una segretaria, Pia descrive i sintomi del cadavere di Jana e la risposta del medico è una sentenza: è stato avvelenamento. Non ci sono più dubbi, la verità è agghiacciante, ma il peggio deve ancora venire.

Il dottore intuisce l'inganno

Pia è una donna intelligente, ma il dottor Rufino è un osservatore finissimo. Mentre lei parla, lui nota un dettaglio che non quadra: le mani della donna. Non sono mani da segretaria, ma mani segnate dal duro lavoro. Il medico capisce subito che quella donna gli sta nascondendo qualcosa e che l'identità della vittima non è affatto casuale. Sentendosi braccata e temendo di essere scoperta, Pia interrompe il colloquio, saluta il dottore e scappa via.

L'errore che può costare la vita: La prova lasciata alle spalle

Nella fretta della fuga, Pia commette un errore che potrebbe segnare un grave passo falso per lei e per Curro. Senza accorgersene, le cade un fazzoletto. Non un fazzoletto qualunque, ma uno con lo stemma ricamato de La Promessa. Il dottor Rufino lo raccoglie e ora ha tra le mani il filo diretto che conduce alla tenuta dei Luján.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona ha "organizzato" un incontro in cucina tra Catalina e Adriano, ma la ragazza non reagisce bene