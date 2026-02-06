La Promessa anticipazioni 7 febbraio: Adriano chiede a Catalina quale sarà il loro futuro

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel mantiene la promessa a Simona a modo suo, coinvolgendo Antonito nei suoi progetti di aeronautica.

La nascita dei gemelli ha finalmente abbattuto il muro tra Catalina e Adriano. La marchesina ha confessato tutto al mezzadro e i due si sono riscoperti più innamorati che mai. Tuttavia, la loro felicità deve restare un segreto: Adriano si intrufola costantemente nella camera di Catalina per cullare i suoi figli, ma ogni passo nei corridoi è un rischio. Quando Don Alonso si avvicina, il giovane è costretto a nascondersi in fretta e furia dietro le tende per evitare di essere scoperto dal Marchese, che mai accetterebbe una simile intrusione.

Il clima si fa teso anche per Martina. La ragazza continua a rimandare i preparativi del matrimonio, scatenando le ire di Don Lorenzo. Il Capitano, vedendo Jacobo troppo debole, lo istiga ad agire con "polso di ferro" nei confronti di Martina: per Lorenzo, le nozze devono essere celebrate il prima possibile. Nel frattempo, lo stesso Lorenzo tenta di aprire gli occhi ad Alonso su Leocadia. Ma Alonso è ormai soggiogato: la donna ha riportato alla tenuta i gioielli di famiglia venduti per debiti, diventando per lui intoccabile.

Mentre la tenuta festeggia i neonati, Petra è l'unica a non mostrare un briciolo di dolcezza verso i gemelli, anzi, usa l'occasione per spargere nuovo veleno. Petra prende di mira Santos, deridendolo pubblicamente per il regalo che sua madre Ana ha fatto ai piccoli di Catalina. Intanto, su Ana si addensano nubi scure: dopo i dubbi sollevati da Vera sul ritrovamento del piccolo Diego, tutta la servitù la tiene d'occhio.

Antonito e Manuel

La Promessa anticipazioni: La scommessa di Manuel e un futuro per Antonito

Manuel ha deciso di onorare la promessa fatta a Simona, ma lo fa a modo suo. Dopo aver rintracciato Antonito nel rifugio di Padre Samuel, il marchesino gli propone un'offerta irrinunciabile: lavorare al suo fianco nei nuovi progetti di aeronautica. Grazie al motore promesso da Pedro Ferré, il sogno del volo ha ripreso slancio e Manuel vuole il giovane con sé. Tuttavia, quando comunica la notizia a Simona, la reazione della cuoca è gelida: l'entusiasmo del padrone si scontra con il timore di una madre che vede il figlio ancora troppo distante.

Ricardo contro Ana: lo scontro è totale

Il clima si fa irrespirabile tra la servitù. I dubbi di Vera sulla messa in scena del ritrovamento del piccolo Diego sono arrivati a Don Ricardo. Il maggiordomo, furioso, affronta Ana a muso duro, accusandola di aver inscenato la scomparsa del bambino solo per passare da eroina ai suoi occhi. A fare le spese di questa guerra è il povero Santos, che assiste turbato e sconvolto alle pesanti accuse rivolte a sua madre. La famiglia è ormai a un passo dal baratro.

Scelte di cuore: Adriano e il futuro con Catalina

Adriano cerca certezze. Il mezzadro affronta Catalina, chiedendole apertamente cosa ne sarà del loro futuro ora che sono genitori. Adriano è pronto a tutto, anche a farsi da parte, pur di rispettare la volontà della marchesina. Intanto, Angela vive un momento di profonda confusione: il comportamento ambiguo di sua madre Leocadia la spaventa, ma trova conforto nel legame con Curro, l'unico di cui sembra potersi fidare.

