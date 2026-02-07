La Promessa anticipazioni 8 febbraio: Martina chiede a Jacobo di rimandare le nozze

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Adriano rischia di essere scoperto da Don Alonso e Curro sfida apertamente Leocadia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel decide di onorare la promessa fatta a Simona rintracciando Antonito presso Padre Samuel. Il marchesino, galvanizzato dai nuovi progetti aeronautici e dal motore di Pedro Ferré, propone al giovane di lavorare al suo fianco. Tuttavia, l'entusiasmo di Manuel si scontra con la freddezza di Simona: la cuoca, invece di gioire, teme che questo legame professionale allontani ulteriormente il figlio.

Parallelamente, la tensione esplode tra la servitù. Don Ricardo, informato dei sospetti di Vera, affronta duramente Ana, accusandola di aver orchestrato il finto ritrovamento del piccolo Diego solo per apparire eroica. In questo clima tossico, il giovane Santos resta sconvolto dalle pesanti accuse rivolte alla madre, vedendo la propria famiglia sull'orlo del baratro. Adriano mette Catalina alle strette, chiedendo chiarezza sul loro futuro come genitori e dichiarandosi pronto a farsi da parte per rispettare i suoi desideri. Intanto, Angela cerca conforto in Curro, l'unico rifugio sicuro di fronte all'inquietante e ambiguo comportamento della madre Leocadia.

Manuel e Catalina con uno dei gemelli

La Promessa anticipazioni: Martina gela Jacobo e conferma i sospetti di Don Lorenzo

Le continue pressioni di Don Lorenzo hanno ottenuto l'effetto opposto. Il Capitano ha martellato Jacobo affinché usasse il pugno di ferro con Martina, convinto che la ragazza fosse troppo distratta dai problemi di Manuel e Catalina. La profezia di Lorenzo si avvera nel modo più amaro: Martina affronta il fidanzato e gli chiede ufficialmente di rimandare le nozze. Per Jacobo è una doccia fredda che conferma i sospetti del Capitano: Martina sta davvero mettendo la famiglia davanti al loro futuro?

Adriano continua a nascondersi da Don Alonso

La camera di Catalina è diventata un campo minato. La passione tra lei e Adriano arde più che mai, ma il pericolo è dietro l'angolo: il mezzadro è costretto a continui e umilianti nascondigli ogni volta che Don Alonso si palesa nei paraggi. Il Marchese è ancora all'oscuro della verità sulla paternità dei gemelli e il timore che possa cacciare Adriano per sempre rende il futuro della coppia un'incognita terribile.

Curro e Angela: l'amore sfida il divieto di Leocadia

C'è però chi ha deciso di smettere di nascondersi. Dopo il durissimo divieto imposto da Leocadia, che aveva ordinato a Curro di stare lontano da sua figlia, la situazione ha preso una piega inaspettata. Angela e l'ex baroncino hanno deciso di ribellarsi: i due hanno ripreso a frequentarsi alla luce del sole (o quasi), decidendo finalmente di lasciarsi andare ai sentimenti reciproci. Una sfida aperta alla nuova "padrona" della tenuta che non resterà senza conseguenze.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pia è molto arrabbiata per le folli idee di Curro.