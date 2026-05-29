La Promessa anticipazioni 30 maggio: Angela e Curro cedono alla passione

Nelle anticipazioni de La Promessa del 30 maggio, Angela prende una decisione destinata a cambiare tutto: rinuncia definitivamente alla fuga e si avvicina a Curro senza più freni. Tra i due giovani la tensione emotiva diventa irresistibile e, lontani da sguardi indiscreti, cedono a una passione travolgente. Nel frattempo la piccola Raffaella si ammala gravemente e Martina sostituisce Catalina alla guida della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Enora si sta rivelando una mossa vincente per Manuel: il prezioso aiuto della ragazza sta facendo fare passi da gigante alla costruzione dei prototipi aeronautici insieme a Toño. L'obiettivo del Marchesino è ormai uno solo: vendere i motori il prima possibile per ripagare il debito con Leocadia e liberarsi dal suo giogo finanziario.

Nel frattempo, la mossa segreta di Martina, spinta dal consiglio di Jacobo, fallisce miseramente. L'incontro privato con il reazionario Barone de Valladares non porta alcun risultato: il nobile resta fermo sulle sue posizioni conservatrici. Il vero danno, però, si consuma a Palazzo. Martina e Catalina si scontrano ancora duramente: la marchesina non tollera il tradimento della cugina, colpevole di aver agito alle sue spalle.

Manuel e Catalina con uno dei gemelli

La Promessa anticipazioni: Il Barone mette sotto pressione Alonso

Il Barone de Valladares non ha intenzione di arrendersi dopo il buco nell'acqua con Martina. Deciso a stroncare l'aumento dei salari dei contadini, l'uomo affronta direttamente Don Alonso, spronandolo con fermezza a riprendere immediatamente in mano la gestione diretta della tenuta. Valladares si dice assolutamente certo che, sotto la guida di Catalina e Adriano, la situazione stia degenerando.

Catalina e Adriano in apprensione per la piccola Raffaella

Il dramma esplode improvvisamente nei corridoi del Palazzo: Raffaella, la figlia di Catalina e Adriano, si ammala all'improvviso. La bambina comincia ad avere una febbre altissima che non accenna a scendere, lasciando i genitori e l'intera servitù in uno stato di massima preoccupazione e angoscia per la sua stessa vita.

Martina e Catalina

La tregua di Martina e Catalina

Davanti al dolore della cugina, Martina decide di mettere da parte ogni rancore e le recenti, violentissime discussioni per il contratto dei mezzadri. La giovane corre in soccorso di Catalina: per permetterle di vegliare giorno e notte sulla piccola Raffaella, prende il suo posto nella gestione della tenuta.

Tra Angela e Curro esplode la passione

Dopo aver rinunciato definitivamente al suo piano di fuga in Svizzera e aver stracciato i biglietti per non abbandonare l'uomo che ama, Angela si ritrova finalmente da sola con il valletto. Lontani da sguardi indiscreti tra Angela e Curro si scatena una passione travolgente. I due giovani si lasciano andare completamente l'uno nelle braccia dell'altra, sigillando un patto d'amore che rischia anche di trasformarsi in un'arma pericolosissima nelle mani del Capitano de la Mata se venisse scoperto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Catalina discutono per il futuro della tenuta e non solo.