La cosa: John Carpenter (non) parla del reboot Blumhouse

Uno dei suoi film più amati, La cosa, sta per avere un reboot prodotto da Blumhouse, ma John Carpenter nons i sbilanciaa quando è chiamato a fornire dettagli sul progetto in cui ammette di non essere coinvolto direttamente.

Kurt Russell ne La cosa (1982) di John Carpenter

"Che cosa ne so? questo è il leit motiv della mia carriera. Scrivete questo... John Carpenter: 'Che cosa ne so?' Nessuno mi dice niente" esclama il regista a Comicbook.com.

Non solo John Carpenter chiarisce che non ha nulla a che fare con il reboot de La cosa, ma specifica di non voler fare speculazioni sulla direzione che il franchise potrebbe intraprendere spiegando:

"Non ve lo dirò. Dovrete scoprirlo al cinema".

Quindi ecco qua: John Carpenter è vecchio stile quando si tratta di discutere di un film che è in lavorazione - vale a dire: per niente.

John Carpenter, i 70 anni del maestro dell'orrore

Al centro de La cosa vi è un team di ricercatori in Antartide che rinviene la presenza di una forma di vita aliena in grado di imitare le persone. La storia, rivisitata più volte a Hollywood, è basata sul racconto del 1938 Who Goes There?, scritto da John W. Campbell Jr. La prima versione è un film del 1951 prodotto da RKO Radio Pictures, La cosa da un altro mondo. La versione di John Carpenter vede protagonisti Kurt Russell e Keith David e, in un primo tempo, è stata un flop al botteghino prima di trasformarsi in un cult.

Nel 2011, Universal ha realizzato un prequel intitolato La cosa con Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton diretto da Matthijs van Heijningen, ma senza alcun coinvolgimento da parte di John Carpenter.