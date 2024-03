Kung Fu Panda 4: exploit al box office italiano con quasi 4 milioni di euro

Il divertente panda combattente Po è il re del box office italiano. Con poco meno di 4 milioni di euro d'incasso Kung Fu Panda 4 travolge i contendenti e svetta in testa alla classifica degli incassi. La pellicola animata targata DreamWorks ha incassato 3,8 milioni da 563 sale segnando con 462.627 presenze (dati Cinetel). Nuove divertenti peripezie per Po e i suoi amici, impegnati a realizzare un sogno come rivela la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.

Kung Fu Panda 4: Fabio Volo è un Po più country, Jack Black è rock

Dune - Parte Due: Florence Pugh in una scena

Dune - Parte Due difende la seconda posizione incassando altri 528.000 euro che permettono al film di Denis Villeneuve di superare i 9 milioni di euro in quattro settimane. E gli incassi globali del film sono a oltre 574 milioni, segnando un successo ancor più netto del primo Dune. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due, che vanta un cast stellare capitanato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler.

Dune - Parte Due, perché il pianeta degli Harkonnen è in bianco e nero? Lo spiega Denis Villeneuve

Il pubblico italiano non sembra aver risposto con la dovuta attenzione al nuovo film di Todd Haynes, il delicato dramma May December, che vede confrontarsi le dive Julianne Moore e Natalie Portman in un delicato dramma psicologico ispirato a una storia vera. 316.000 euro, 305.000 dei quali solo nel weekend raccolti in 339 sale per la toccante e misteriosa pellicola di cui potete scoprire i dettagli leggendo la nostra recensione di May December.

In quarta posizione troviamo Race for Glory - Audi VS Lancia, pellicola a sfondo automobilistico diretta da Stefano Mordini che racconta la sfida tra il team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), e il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport. Scoprite la nostra recensione di Race for Glory - Audi VS Lancia, che incassa altri 304.000 euro raggiungendo il milione in due settimane.

In discesa anche il premio Oscar La zona d'interesse, film sull'Olocausto di Jonathan Glazer che è ora quinto con altri 293.000 euro di incasso che portano il film a un totale di 4,q milioni. Qui la nostra recensione de La zona d'interesse.