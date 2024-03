Kung Fu Panda 4 permette al franchise di raggiungere un nuovo record

Nelle sale italiane è uscito solo lo scorso weekend, ma Kung Fu Panda 4 è nelle sale statunitensi da molto più tempo e ha già permesso al franchise di raggiungere un nuovo record.

Grazie ai risultati dell'ultimo capitolo, arrivato a quasi 270 milioni di dollari (a fronte di un budget di 85 milioni), il franchise di Kung Fu Panda ha ufficialmente superato il traguardo dei 2 miliardi di dollari complessivi.

Il primo Kung Fu Panda fu in grado di raggiungere i 630 milioni di dollari diventato uno dei più grandi successi di sempre per la DreamWorks Animation; tre anni più tardi Kung Fu Panda 2 fece addirittura meglio arrivando a oltre 665 milioni; infine, Kung Fu Panda 3 registrò un leggero calo ma incassò comunque 521 milioni.

Vero è che il quarto capitolo è l'incasso peggiore al box-office per il franchise al momento, ma bisogna anche considerare che la pellicola ha potuto contare su un budget di soli 85 milioni, ovvero quasi la metà di quello dei capitoli precedenti.

DreamWorks voleva un film ibrido in live-action

Secondo quanto rivelato da un utente di Reddit, che ha avuto modi di parlare con la co-regista del film, pare che nelle intenzioni iniziali della DreamWorks Kung Fu Panda 4 avrebbe dovuto essere un film ibrido tra live action e animazione.

Kung Fu Panda 4 record negativo del franchise su Rotten Tomatoes

"All'inizio, Kung Fu Panda 4 era considerato un ibrido live action-animazione, con la presenza di umani. Ho postato una concept art del Camaleonte umano (allora Il Collezionista, anche se avevamo già Kai il Collezionista) contro Po. Sembra che anche Zhen sarebbe apparso in forma umana. A quanto pare, sarebbero venuti da Hu-man City... Come se non bastasse, una di queste versioni aveva Po, il protagonista, bloccato in una scatola per 20 minuti".