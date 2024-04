Kung Fu Panda 4 batte Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero al box office italiano

I mostri di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero nulla possono contro il potere del Panda. Kung Fu Panda 4 respinge l'assalto al botteghino del debutto del nuovo capitolo del MonsterVerse e conserva la prima posizione con altri 2,5 milioni di euro di incasso e quasi 500.00 presenze raccolte in 591 sale (dati Cinetel). Il film d'animazione, alla seconda settimana di permanenza in classifica, vola a 7,3 milioni di euro. Nuove divertenti peripezie per Po e i suoi amici, impegnati a realizzare un sogno come rivela la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.

Kung Fu Panda 4: Fabio Volo è un Po più country, Jack Black è rock

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Skar King durante una scena

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero deve accontentarsi del secondo posto, ma non se la passa poi così male visto che festeggia un debutto da 1,8 milioni raccolti in 396 sale, cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane. A livello globale, il film ha già raggiunto i 195 milioni e segna il secondo miglior debutto del franchise dopo Godzilla del 2014, che aprì con 93 milioni d'incasso. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il film racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, Adam Wingard svela i suoi cinque film preferiti di Godzilla

In terza posizione troviamo il primo titolo italiano , Un mondo a parte di Riccardo Milani, film più visto a Pasquetta. Interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il film vanta un totale di quasi 1,8 milioni di euro incassato in 5 giorni, con 394.556 spettatori. Come rivela la nostra recensione di un mondo a parte, Antonio Albanese interpreta un maestro elementare che, da Roma, viene trasferito in una piccola scuola nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Viaggio in Un mondo a parte: nei luoghi del film con Antonio Albanese

Debutto fiacchissimo per Priscilla, biopic di Sofia Coppola dedicato a Priscilla Presley e alla sua storia d'amore con Elvis. Solo la quarta posizione con 387.000 euro raccolti in 342 sale per la pellicola interpretata da Cailee Spaeny e Jacob Elordi che, nonostante il premio per la miglior interpretazione conquistato dalla Spaeny alla Mostra di Venezia, non sembra aver incontrato l'interesse del pubblico. Qui la recensione di Priscilla.

Priscilla: Sofia Coppola e la vita con Elvis come una fiaba nera

Eccezionale la tenuta al botteghino di Dune - Parte Due, ancora nella top 5 dopo cinque settimane dall'uscita. La pellicola di Denis Villeneuve incassa altri 314.000 euro che lo portano a 9,5 milioni complessivi e a un incasso globale che ha superato i 600 milioni. Potete leggere la nostra recensione di Dune - Parte Due, che vanta un cast stellare capitanato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler.