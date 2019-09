Knives Out: il nuovo trailer del film con Chris Evans e Daniel Craig

Cresce l'attesa per Knives Out grazie al nuovo trailer, che getta nuova luce su una delle famiglie più disfunzionali di questa stagione cinematografica, e ci permette di dare un'occhiata più ravvicinata al misterioso personaggio interpretato da Chris Evans. Che si è dichiarato felice, dopo tanti anni passati dietro lo scudo di Captain America, di poter finalmente interpretare un uomo definito "un vile".

Come dimostra la clip, ci vorrà tutto il britannico aplomb di Daniel Craig, qui nei panni assai confortevoli per lui di un investigatore privato, per scoprire quale (o quali) parente di nasconda dietro l'improvvisa morte del capofamiglia, interpretato da Christopher Plummer, in quella che doveva essere la sua festa di compleanno. E la sua dipartita, come lascia intuire la clip, non sarà la sola su cui i 3 investigatori dovranno indagare.

Il nuovo trailer, però, sembra suggerire che in quella enorme casa c'è qualcuno in particolare che conosce più di quanto non dimostri: il "nipote" Chris Evans.

Per scoprire quale sia la soluzione in Knives Out, un giallo classico a metà tra una partita di Cluedo e Gosford Park, non resta che aspettare il prossimo 27 novembre, il giorno che segnerà il ritorno dietro la macchina da presa di Rian Johnson dopo l'esperienza di Star Wars: Gli ultimi Jedi. Nel cast anche Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Ana de Armas, Toni Collette, Don Johnson, Katherine Langford e Lakeith Stanfield.