Killers of the Flower Moon, svelata la durata del film di Scorsese: dura più di Oppenheimer

La prossima pellicola di Martin Scorsese sarà più lunga di Oppenheimer di Christopher Nolan, che non ha affatto avuto problemi al box-office per questo.

Secondo un recente report di Film Updates, è stato confermato che la durata definitiva di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, sarebbe di 3 ore e 26 minuti, addirittura più lungo di Oppenheimer di Christopher Nolan.

Esattamente 26 minuti più lungo, dato che il film di Nolan dura proprio 180 minuti. La speranza è che - come suggerito dallo stesso Scorsese - il pubblico prenda un impegno con la sala cinematografica e si goda il film, indipendentemente dalla sua lunga durata.

Lunga durata che ad esempio non ha impedito a Oppenheimer di diventare il biopic di maggior successo della storia del cinema con i suoi oltre 912 milioni di dollari incassati finora, battendo il precedente record di Bohemian Rhapsody.

Sinossi: All'inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l'esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all'altro immensamente ricchi. L'improvviso benessere di questi nativi americani attirò l'interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all'omicidio. Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è un film epico: una storia d'amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Killers of the Flower Moon può contare su un cast stellare guidato dai premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Fra i protagonisti anche Lily Gladstone, apprezzata a Cannes per la sua interpretazione, il candidato all'Oscar Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.

La pellicola uscirà in Italia grazie a 01 Distribution il 19 ottobre prossimo.