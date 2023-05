Killers of the Flower Moon, Scorsese sulla durata monstre: "Prendete un impegno e vedetelo al cinema"

Martin Scorsese ha commentato la durata del suo nuovo film e del rischio di scarsa attrattive per gli spettatori in sala.

Nel corso di un'intervista a Deadline, Martin Scorsese ha parlato della durata del suo nuovo film, Killers of the Flower Moon, stimata in 3 ore e 26 minuti complessivi.

Sul fatto che una durata simile gli abbia trasmesso una certa pressione, Scorsese ha risposto: "Certamente. Il rischio c'è, in primo luogo nelle proiezioni al cinema. Ma il rischio era necessario trattandosi di questo argomento. È stato un impegno. So che io riuscirei a sedermi e guardare un film per tre o quattro ore in un cinema, o sicuramente per cinque o sei ore a casa. Ma al pubblico là fuori... se c'è un pubblico per questo genere di cose, mi rivolgo a loro e dico: 'Prendete questo impegno. La vostra vita potrebbe uscirne arricchita. Questo è un tipo di film diverso; credo proprio che lo sia. Beh, io ve l'ho dato, quindi impegnatevi ad andare a vederlo al cinema".

E ha aggiunto: "Impegnatevi a trascorrere la serata o il pomeriggio con questo film, con questa storia, con queste persone, con questo mondo che riflette quello in cui ci troviamo oggi più di quanto possiamo immaginare".

Killers of the Flower Moon è ambientato negli anni '20, quando alcuni membri della tribù Osage, nel nord-est dell'Oklahoma, vennero uccisi in circostanze misteriose. Questo scatenò un'importante indagine dell'FBI diretta dal ventinovenne J. Edgar Hoover e da un ex ranger del Texas di nome Tom White. Nel cast Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

In precedenza, Scorsese ha ammesso di essere troppo vecchio per poter dirigere tutte le storie che vorrebbe, considerato che ormai è a fine carriera. Killers of the Flower Moon sarà presentato in anteprima a Cannes.