Killers of the Flower Moon: Leonardo Di Caprio nell'atteso trailer del film di Martin Scorsese

Leonardo Di Caprio e il resto del cast di Killers of the Flower Moon giganteggiano nel primo suggestivo trailer del nuovo lavoro di Martin Scorsese in arrivo a Cannes 2023.

Trailer sontuoso per Killers of the Flower Moon. Lo abbiamo atteso a lungo e Martin Scorsese non ci delude con un promo denso di eventi che lascia intravedere le incredibili performance del cast capitanato da Leonardo Di Caprio.

Ed è proprio Leonardo DiCaprio ad introdurci nel mondo del nuovo film di Martin Scorsese, e a raccontarci la storia che vedremo sullo schermo in questo primo video promozionale della pellicola targata Apple TV+.

"Riesci a trovare i lupi in questa immagine?"

Cosa ci aspetta con Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon: una foto del film

Basato sull'omonimo libro di David Grann, Killers of the Flower Moon è un poliziesco che ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale. Nel cast Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plemons.

La produzione iniziale del film, che disponeva di un budget di 200 milioni di dollari, è terminata nell'ottobre del 2021. Poi, a metà del 2022, si sono verificate una serie di nuove riprese sia a New York City che in Oklahoma. Quando uscirà questo ottobre, saranno passati quasi due anni da quando la produzione del film è terminata. Scorsese ha così battuto il suo stesso record di durata della post-produzione di un suo film: Shutter Island del 2010 ha richiesto circa 20 mesi.

Una lunga lavorazione per un film dalla durata record

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Della durata storica di Killers of the Flower Moon abbiamo già parlato. Il delegato di Cannes Thierry Fremaux ha detto a Le Figaro lo scorso fine settimana che la versione che Martin Scorsese ha proiettato per lui lo scorso novembre durava 3 ore e 40 minuti.

Dopo il lancio a Cannes 2023 nel Fuori Concorso, Killers of the Flower Moon arriverà nei cinema italiani a partire dal 19 ottobre con 01 Distribution.