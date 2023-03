Killers of the Flower Moon a Cannes 2023, arriva la conferma ufficiale

Il Festival di Cannes ha confermato l'arrivo di Martin Scorsese sulla Croisette per l'anteprima mondiale di Killers of the Flower Moon.

Il Festival di Cannes 2023 conferma l'arrivo di Martin Scorsese sulla Croisette per l'anteprima mondiale del suo nuovo film, Killers of the Flower Moon. LA kermesse verdrà il ritorno di Scorsese a Cannes per la prima volta dal 1986, dove ha partecipato con l'anteprima di Fuori orario.

A Cannes, Scorsese sarà accompagnato da cast di Killers of the Flower Moon composto da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion e Tantoo Cardinal. Il film prodotto da Apple Original Films verrà proiettato il 20 maggio nel Grand Théâtre Lumière.

In Killers of the Flower Moon il premio Oscar Leonardo DiCaprio interpreta Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui.

Nel cast del film diretto da Martin Scorsese ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage negli anni '20. La storia è basata sull'omonimo bestseller di David Grann.