Kill Bill: da oggi al cinema la versione mai vista prima del capolavoro di Quentin Tarantino

Dopo l'uscita americana, Kill Bill: The Whole Bloody Affair arriva finalmente anche nei cinema italiani. Sette giorni di violenza, fascino e vendetta per un evento davvero imperdibile: dal 28 maggio al 3 giugno Plaion Pictures e Midnight Factory portano in sala questo cult per un evento unico e senza precedenti.

E non come già lo conosciamo ma così come lo ha pensato in origine lo stesso Quentin Tarantino.

Cosa cambia nella versione integrale di Kill Bill al cinema

Per la prima volta la pellicola diventata ormai di culto sarà proposta nei cinema italiani come un unico film di 281 minuti, superando la divisione in Volume 1 (2003) e Volume 2 (2004), voluta all'epoca da Miramax per commercializzare più agevolmente un'opera-fiume.

Adesso anche il pubblico italiano potrà godere della visione di Kill Bill nella sua versione integrale.

La locandina italiana di Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Come ricorda la locandina italiana, il film di Tarantino sarà finalmente disponibile senza tagli, con scene mai viste. Come si legge nelle note, il montaggio di Kill Bill: The Whole Bloody Affair "elimina il cliffhanger finale del primo capitolo e il riassunto iniziale del secondo, introducendo novità significative come il celebre scontro con gli 88 folli presentato per la prima volta interamente a colori e sequenze totalmente inedite che arrivano in Italia in versione originale sottotitolata".

Tra le tante novità di questa edizione, spazio allora a una sequenza in stile anime lunga 7 minuti e mezzo che, in flashback, dà ulteriori spunti sul passato di O-Ren Ishii (Lucy Liu) e, come post-credit, all'aggiunta di _Lost Chapter: Yuki's Revenge, vero e proprio cortometraggio nato da un'idea di Tarantino rimasta per anni nel cassetto e ora portato alla luce grazie al motore grafico Unreal Engine, con la sorella di Gogo Yubari in cerca di vendetta.

Il ritorno di Kill Bill: sangue e vendetta nel cult di Tarantino

Kill Bill: The Whole Bloody Affair: Uma Thurman nella famosa scena di combattimento contro i Crazy 88

Uma Thurman interpreta Beatrix Kiddo, conosciuta come La Sposa, ex membro della Deadly Viper Assassination Squad. Durante le prove del suo matrimonio viene sorpresa in un agguato organizzato da Bill, suo ex amante e mentore, che le spara alla testa lasciandola in fin di vita e privandola del bambino che porta in grembo.

Dopo anni di coma, Beatrix si risveglia con un solo obiettivo: ottenere vendetta. Armata della micidiale katana forgiata da Hattori Hanzo (che occupa un posto centrale fin dalla locandina italiana di Kill Bill: The Whole Bloody Affair), parte così per una caccia spietata ai componenti della squadra che l'hanno tradita, affrontando uno dopo l'altro i suoi ex compagni fino alla resa dei conti finale con Bill.

Tra duelli spettacolari, sangue, ironia, richiami al cinema orientale e sequenze ormai entrate nell'immaginario pop, Kill Bill è il racconto di una vendetta diventata leggenda.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair sarà al cinema per una settimana dal 28 maggio al 3 giugno con Plaion Pictures e Midnight Factory.