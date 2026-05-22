Kill Bill, dal look alla musica: come il film ha rivoluzionato i successivi 20 anni

Il fischiettio di Elle Driver, le Onitsuka Tiger, l'estetica, i costumi: come Kill Bill è riuscito a superare il grande schermo, imponendosi nell'immaginario pop di inizio Millennio. E ora? Arriva al cinema tutto d'un fiato nella versione integrale, Kill Bill The Whole Bloody Affair.

"Will she kill Bill?". Una domanda, semplice ed efficace, volteggiava come tagline attorno al quarto film di Quentin Tarantino. Il regista, a dirla tutta, scontava ancora l'incompreso Jackie Brown (poi rivalutato) mentre (ri)tirava fuori dal cassetto un vecchio soggetto steso nel 1994, sul set di Pulp Fiction, insieme a Uma Thurman.

Uma Thurman e Daryl Hannah in Kill Bill: Volume 1

In qualche modo, il film doveva essere "un regalo di compleanno" per i trent'anni dell'attrice, regalandole un personaggio, nemmeno a dirlo, stratosferico. Ecco che quando nel 2003 arrivò nelle sale Kill Bill: Volume 1, il cinema cambiò (di nuovo e improvvisamente) ritmo, colori e linguaggio. Una sola storia, due film. Ora per la prima volta in assoluto insieme in Kill Bill: The Whole Bloody Affair, un evento storico e imperdibile al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno grazie a Plaion Pictures e Midnight Factory.

Kill Bill e l'iconica tuta gialla di Uma Thurman

Ma attenzione: Tarantino non si limitò a dirigere un film sulla vendetta, bensì puntellò la grammatica della violenza (a lui cara) costruendo un gigantesco mixtape in cui si fondevano kung fu hongkonghese, western italiani, anime giapponesi, exploitation americana e samurai movie. Probabilmente, Kill Bill, seguito dal Volume 2 uscito nel 2004, è stata la prima pellicola a indirizzare maggiormente i successivi vent'anni, divenendo specchio di una globalizzazione artistica che vedeva gli Stati Uniti come principale esportatore. Infatti, l'influenza di Kill Bill si è allargata ben oltre il cinema, arrivando nella moda, nella musica, nei videogiochi, nella pubblicità e perfino nell'estetica dei social network.

Uma Thurman con l'iconica tuta gialla in una scena di Kill Bill: Volume 1

Seguendo i dettami linguistici, e in parte la scia di Matrix, davanti all'epopea di Kill Bill il pubblico si trovò davanti a qualcosa che sembrava tanto nuovo quanto già mitologico. Esempio portante di una certa poetica post-moderna. La struttura a capitoli, i dialoghi teatrali, i personaggi estremi, la violenza coreografica e l'uso maniacale della colonna sonora crearono un'identità che faceva rima con entità.

La tuta gialla della Sposa entrò nell'immaginario collettivo come uno dei costumi cinematografici più iconici del secolo, al livello del completo nero di Neo (appunto) o della maschera di Darth Vader. Chi l'ha vissuto se lo ricorda: c'era almeno una Sposa con katana in ogni festa in maschera.

Kill Bill - Volume 1: un'immagine del film

Chiaro, oltre al giallo, colore portante della saga (e non possiamo citare il rosso, sangue, che in Kill Bill: The Whole Bloody Affair vedremo riempire lo schermo grazie alla iconica scena del combattimento contro gli 88 Folli finalmente tutta a colori), il vero impatto fu nel modo di raccontare l'azione. Dopo Kill Bill, molte produzioni occidentali iniziarono a studiare in modo diverso i combattimenti, prestando attenzione alla scena, alla location, al contesto. Basti pensare a John Wick. Una libertà estetica introdotta da Tarantino.

Le Onitsuka Tiger Mexico 66: un cool stuff epocale

Tuttavia, per misurare l'onda energetica sprigionata da Kill Bill bisogna tornare alla moda. Vero e proprio riflesso di quanto un mito sia aderente rispetto al tessuto pop. E non c'è dubbio che il completo giallo con strisce nere indossato da Uma Thurman sia diventato un simbolo assoluto. L'omaggio alla tuta di Bruce Lee in L'ultimo combattimento di Chen trasformò l'omaggio in un'onda globale.

La Sposa in giallo...

Per anni, il giallo acceso associato a silhouette sportive e minimaliste è stato ripreso da brand streetwear e collezioni high fashion, rivisitando la formula. E non possiamo non citare le mitiche Onitsuka Tiger Mexico 66 calzate da Thurman, per un colpo di genio avuto da Catherine Marie Thomas e Kumiko Ogawa al dipartimento dei costumi. Un cool stuff diventato presente in ogni armadio.

Anche il look delle villain lasciò il segno. O-Ren Ishii rese elegante e letale il total white giapponese, mentre Elle Driver trasformò la benda sull'occhio in un accessorio riconoscibile. Altro che pirati. Tra l'altro, negli anni 2010 e 2020, TikTok e Instagram hanno riportato in auge l'estetica "Kill Bill core": inquadrature simmetriche, luci, eyeliner marcato e colonne sonore vintage.

La musica come rivoluzione cinematografica

A proposito, uno degli aspetti più galvanizzanti del film fu la musica. Tarantino prese brani poco conosciuti, colonne sonore italiane, rock giapponese e pezzi soul ad accompagnare lo score originale di RZA. L'esempio più famoso resta Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra, che grazie al film tornò a scalare le classifiche.

Uma Thurman nella scena iniziale di Kill Bill: Volume 1

Lo stesso accadde con Battle Without Honor or Humanity di Tomoyasu Hotei o con il tema di Twisted Nerve, fischiettato da Elle Driver. Che momento!

Nell'epoca - quasi preistorica - della condivisione di immagini, canzoni e video, via Bluetooth, quella è stata una delle prime scene a diventare "virali".

E oggi? Oggi il DNA di Kill Bill si ritrova ovunque: nei videoclip musicali, nelle campagne di moda, nelle serie streaming e nell'estetica social. Persino chi non ha mai visto il film riconosce la tuta gialla, la katana Hanzo o il fischio inquietante di Elle Driver.

E per chi non l'avesse mai visto, o non avesse avuto la fortuna di vederlo sul grande schermo, il nostro consiglio è di correre al cinema dal 28 maggio al 3 giugno per godersi Kill Bill: The Whole Bloody Affair, i due Volumi uniti, senza tagli e con scene inedite, esattamente come Tarantino l'aveva concepito.