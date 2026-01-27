Kill Bill: The Whole Bloody Affair, in arrivo il cofanetto in 4K del cult di Tarantino

Per la gioia dei collezionisti la versione completa di Kill Bill è in arrivo in due formati, standard e deluxe, si prevede una pioggia di contenuti extra.

Una buona notizia per i fan di Quentin Tarantino. Dopo l'uscita nei cinema americani, Kill Bill: The Whole Bloody Affair avrà un'edizione in 4K che permetterà ai fan di godersi i 275 minuti di durata dell'action interpretato da Uma Thurman comodamente a casa propria.

Aaron Gershman di Lionsgate ha anticipato durante il podcast Boutique Talk l'arrivo in commercio di un cofanetto di The Whole Bloody Affair entro il 2026. Il cofanetto, che combina i due capitoli di Kill Bill nella versione originariamente concepita da Tarantino, sarà disponibile in due versioni: una più semplice ed economica a portata di tutte le tasche e una "versione deluxe elaborata e con tantissimi contenuti extra". La speranza è quella di avere questa versione di quasi cinque ore su un singolo disco 4K senza sacrificare la qualità dell'immagine.

Uma Thurman è la Sposa in Kill Bill

Il sogno di Quentin Tarantino si avvera grazie a Lionsgate

L'uscita di Kill Bill: The Whole Bloody Affair corrobora le precedenti affermazioni di Tarantino secondo cui i due capitoli di Kill Bill contano come un unico film, motivo per cui afferma di aver diretto solo nove film nella sua carriera, con un ultimo film da realizzare prima di ritirarsi (almeno così sostiene).

Kill Bill sarebbe stato diviso in due parti principalmente per via della lunga durata. Quando Tarantino completò il suo montaggio originale, il film durava più di quattro ore, rendendo difficoltosa la distribuzione così, in accordo col produttore Harvey Weinstein, il film venne diviso in due capitoli. Il primo capitolo uscì nelle sale nell'autunno del 2003, seguito dal secondo nella primavera del 2004.

Che cosa troveremo nel cofanetto di Kill Bill?

Luci Liu imbraccia la sua katana

L'edizione deluxe promette un'abbondanza di contenuti extra. Includerà vari dietro le quinte, storyboard originali e commenti audio del regista. I collezionisti riceveranno anche una replica della katana della Sposa e un opuscolo dettagliato che spiega la storia della produzione del film. Questi articoli rappresentano un valore aggiunto per chiunque ami la saga di Kill Bill che, prevediamo, si tradurrà in un prezzo importante per questa edizione.

Il disco 4K "offrirà colori vivaci, un contrasto nitido e un suono impeccabile. I tecnici hanno lavorato per preservare ogni fotogramma del montaggio originale. Di conseguenza, gli spettatori potranno godersi le scene di combattimento e le location panoramiche esattamente come Tarantino le ha progettate. Il disco supporta anche l'HDR, che esalta la profondità visiva di ogni sequenza".

Lionsgate distribuirà l'edizione standard nei principali negozi fisici e virtuali. Il cofanetto deluxe sarà disponibile sul sito web della compagnia studio e in negozi specializzati selezionati. I preordini saranno aperti a breve e si prevede un'elevata richiesta da parte di collezionisti e fan.