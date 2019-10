Kevin Smith: "Scorsese ha diretto il più grande film di supereroi mai fatto, L'ultima tentazione di Cristo"

Kevin Smith: Martin Scorsese directed 'the biggest superhero movie ever made' with 'Last Temptation of Christ'

Per Kevin Smith, Martin Scorsese ha diretto il più grande film di supereroi mai fatto, L'ultima tentazione di Cristo. Il regista nerd esperto di fumetto interviene nella polemica seguita alle dichiarazioni di Martin Scorsese sui film Marvel stemperando la tensione.

Solo pochi giorni nel corso di un'intervista, sollecitato sul team dei cinecomic, Martin Scorsese ha dichiarato che i film Marvel non sono cinema. L'intervista ha suscitato una ridda di polemiche dividendo in due l'opinione pubblica. Pur amando fumetti e cinecomic in maniera viscerale, Kevin Smith non se la sente di dare contro all'opinione di Martin Scorsese e commenta:

Willem Dafoe è Gesù ne L'ultima tgentazione di Cristo di Scorsese

"Martin Scorsese ha fatto dei film meravigliosi. Fa questo lavoro da quando era un ragazzino. Non mi metterò a pontificare dicendo cose come, 'Lo so meglio di lui' o 'E' il suo punto di vista'. Dirò questo, Martin Scorsese ha realizzato il più grande film di supereroi di sempre. L'ultima tentazione di Cristo è un film di supereroi. E non voglio sminuire Gesù con questa affermazione, ma chi è Gesù se non un supereroe?"

Dichiarazione che stempera le polemiche seguite all'opinione di Scorsese rilasciata nel corso di un'intervista sull'uscita di The Irishman. Ecco le parole di Scorsese sui cinecomic: "Non li guardo. Ci ho provato, ma non è cinema. "Onestamente, la cosa più vicina a quei film, per quanto siano fatti bene e abbiano attori che fanno del loro meglio viste le circostanze, sono i parchi a tema. Non è un cinema di esseri umani che cercano di veicolare esperienze emotive e psicologiche ad altri esseri umani."

Dopo l'anteprima alla Festa di Roma, The Irishman arriverà su Netflix il 27 novembre.