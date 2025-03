L'ultima tentazione di Cristo, Martin Scorsese: "Oliver Stone è stato cruciale per la realizzazione del film"

Martin Scorsese svela un retroscena sul suo film del 1988 L'ultima tentazione di Cristo, spiegando come Oliver Stone gli abbia suggerito Willem Dafoe per il ruolo da protagonista.

Martin Scorsese probabilmente non avrebbe mai portato sul grande schermo L'ultima tentazione di Cristo se Oliver Stone non gli avesse fatto conoscere Willem Dafoe. Il celebre regista ha condiviso questo aneddoto nel corso di una recente intervista.

Le difficoltà affrontate da Scorsese per realizzare il suo progetto passionale degli anni '80 sono ben note, ma questo nuovo dettaglio mette in luce quanto il supporto tra colleghi sia fondamentale nel mondo del cinema.

Stone, che era stato studente di Scorsese alla New York University, gli mostrò il suo film sulla guerra del Vietnam, Platoon, proprio mentre il regista era alla ricerca di un attore per interpretare Gesù.

Il racconto di Martin Scorsese e Willem Dafoe

Durante una recente intervista all'Anthology Film Archives di New York, Scorsese e Willem Dafoe hanno raccontato l'aneddoto e ripercorso il lungo processo di realizzazione del film, sottolineando il ruolo cruciale giocato da Oliver Stone nelle fasi finali.

Scorsese ha raccontato di aver iniziato a lavorare all'adattamento del controverso romanzo di Nikos Kazantzakis nel 1983, ma ha ammesso: "Quando siamo arrivati al 1987, non pensavo che il film avrebbe mai visto la lucd".

Il principale ostacolo era trovare un attore disposto a interpretare una versione così complessa di Gesù Cristo. È stato allora che Stone gli è venuto in aiuto.

"Ero un insegnante alla NYU tra il 1969 e il 1970, e Oliver era uno dei miei studenti. È così che ci siamo conosciuti. Poi mi ha mostrato Platoon, in cui c'era questo attore bravissimo che è Dafoe. E io ho pensato: 'E lui? Potrebbe funzionare'", ha ricordato Scorsese.

Convincere un attore ad accettare un ruolo così impegnativo non era semplice, ma Dafoe disse di sì senza esitazioni, dando una spinta decisiva al progetto. "La chiave era aver trovato il mio Gesù. Avevo visto Vivere e morire a Los Angeles, poi abbiamo proiettato Platoon, ci siamo incontrati e abbiamo parlato. Lui ha detto di sì subito", ha raccontato Scorsese, aggiungendo: "Sembra facile, ma ci sono voluti anni".

Dal suo canto, Dafoe ha ricordato il momento in cui ricevette la chiamata che gli avrebbe cambiato la carriera. "Stavo insegnando in Massachusetts e alloggiavo in un bed and breakfast molto modesto", ha raccontato l'attore. "Non avevo un telefono in camera, e la signora della reception mi disse: 'Ho ricevuto un messaggio: Martin Scorsese vuole parlarti'".

Il resto, come si suol dire, è storia. Grazie all'intervento dell'agente Mike Ovitz, Scorsese riuscì a ottenere un budget ridotto per il film, e nel 1988 L'ultima tentazione di Cristo arrivò finalmente nelle sale, diventando uno dei suoi lavori più discussi e significativi.