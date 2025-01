Mel Gibson: "Martin Scorsese voleva affidarmi il ruolo di Gesù in L'ultima tentazione di Cristo"

Mel Gibson racconta come Martin Scorsese lo avvicinò per il ruolo di Gesù in L'ultima tentazione di Cristo, ma l'attore rifiutò l'offerta.

Mel Gibson non è mai stato tentato di interpretare il ruolo di Gesù in L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, nonostante il regista lo avesse cercato personalmente per offrirgli il ruolo.

Durante un episodio del podcast Joe Rogan Experience, Gibson ha raccontato di come Scorsese lo avvicinò mentre entrambi soggiornavano nello stesso hotel a Londra, durante le riprese del film del 1988 L'ultima tentazione di Cristo, interpretato da Willem Dafoe.

"È interessante notare che ero in una stanza d'albergo al Savoy, con un'intossicazione alimentare. Ero quasi morto. Avevo mangiato un'ostrica avariata a Londra e stavo morendo in una stanza d'albergo senza poter uscire", ha ricordato Gibson.

"Mentre ero lì, Scorsese chiama la stanza e dice: 'Vieni qui, voglio parlarti'. Vado a parlare con Martin, e lui è nella sua stanza con tutte le finestre e gli schermi accesi. Ha 18 televisori accesi contemporaneamente in questa stanza buia. Mi parlava di L'ultima tentazione di Cristo e voleva che interpretassi Gesù. E io ho detto: 'Wow, non lo farò'"

Nonostante il rifiuto, Gibson ha elogiato Willem Dafoe per la sua interpretazione nel film, affermando: "Ha fatto qualcosa che credo non abbia fatto nessun altro, e credo che ci sia riuscito perché ci ho creduto totalmente. Si è svuotato. Ha invitato qualcos'altro a entrare. Ha meditato e ha lasciato entrare Cristo".

La passione di Cristo di Gibson: in arrivo il sequel

Gibson è pronto a tornare dietro la macchina da presa con il sequel di La Passione di Cristo (2004), che si concentrerà sulla Resurrezione di Cristo. Il nuovo film, intitolato La Resurrezione di Cristo, è stato scritto da Gibson, suo fratello e Randall Wallace (sceneggiatore di Braveheart) nell'arco di sette anni.

Willem Dafoe è Gesù ne L'ultima tentazione di Cristo di Scorsese

"Per farlo devo cambiare tutta la mia vita", ha detto Gibson parlando della sua preparazione per la regia del film, la cui produzione è prevista per il 2026. "È come prepararsi a un combattimento. Devi essere in forma per il combattimento. Devi prepararti spiritualmente per questo, e questo richiederà qualche sacrificio".

L'attore di Arma letale ha poi continuato: "C'è molto da fare, perché è un viaggio psichedelico. Non ho mai letto nulla di simile. Io, mio fratello e Randall ci siamo riuniti su questo libro. Quindi ci sono delle buone teste messe insieme, ma c'è anche roba folle, e credo che per raccontare davvero la storia in modo corretto, si debba partire dalla caduta degli angeli, il che significa che ci si trova in un altro luogo, in un altro regno. Devi andare all'inferno. Devi andare a Sheol".

L'attore ha poi aggiunto che il film sarà "molto ambizioso" e ripercorrerà "la caduta degli angeli fino alla morte dell'ultimo apostolo".