Secondo Martin Scorsese, i film Marvel non sono cinema. Giudizio tranchant da parte del regista di culto che va perfino altre paragonando le pellicole del Marvel Cinematic Universe a parchi tematici.

L'occasione per parlare del fenomeno dei cinecomic Marvel è stata offerta a Martin Scorsese nel corso di un'intervista a Empire Magazine in cui il regista ha detto la sua sulla proliferazione del film sui supereroi e sul Marvel Cinematic Universe. Scorsese ha anche ammesso di aver provato, senza successo, a guardare i film Marvel, aggiungendo di vedere quel tipo di progetti più come giochi che come genuini drammi umani.

"Non li guardo. Ci ho provato, ma non è cinema" ha dichiarato Scorsese. "Onestamente, la cosa più vicina a quei film, per quanto siano fatti bene e abbiano attori che fanno del loro meglio viste le circostanze, sono i parchi a tema. Non è un cinema di esseri umani che cercano di veicolare esperienze emotive e psicologiche ad altri esseri umani."

Martin Scorsese si prepara ad approdare alla Festa di Roma con il suo The Irishman, mob drama in cui torna a collaborare con i divi Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Le prime reazioni della critica su The Irishman parlano di un capolavoro con interpretazioni da Oscar.

The Irishman arriverà su Netflix il 27 novembre.