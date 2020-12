Justice League: Zack Snyder anticipa che per la sua Wonder Woman ci sarà del super lavoro

Zack Snyder anticipa super lavoro per Wonder Woman nello Snyder Cut, il personaggio di Diana Prince fungerà da collante per il team di supereroi allo sbando.

Per la Wonder Woman di Zack Snyder's Justice League ci sarà un super lavoro. L'anticipazione arriva dal regista Zack Snyder che ha deciso di dare un ruolo chiave all'eroina nello Snyder Cut.

Justice League: Wonder Woman dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

"Super lavoro per Wonder Woman, andrà completamente fuori dai binari" ha annunciato Zack Snyder a Beyond the Trailer parlando del ruolo action assegnato a Diana Prince nella sua versione di Justice League. "Sento che il percorso di Wonder Woman nel nostro film è centrale, fa da collante alla storia. Suo è il compito di tenere insieme il team. Diana è la dose d'amore di cui tutti hanno bisogno, ha una battuta in cui parla con Aquaman (Jason Momoa), in un momento in cui lui mostra una certa malizia nei confronti della sua gente, e lei gli dice 'L'odio è inutile'".

Parlando del ruolo di Wonder Woman nel suo film, Zack Snyder aggiunge: "Sento come se lei fosse il mantra attraverso tutto il film, fa capire a Victor quanto il mondo abbia bisogno dei suoi doni. La sua leadership è essenziale per un team di sbandati. Basti pensare a Bruce Wayne. Alfred (Jeremy Irons) gli dice, 'Un uomo che si cela in una grotta per vivere non è necessariamente la persona giusta per guidare un team'. Così il ruolo di Diana è fondamentale."

Justice League: per DC lo Snyder Cut è "una strada che non porta da nessuna parte"

Zack Snyder's Justice League dovrebbe approdare su HBO Max a marzo, come anticipato dal suo regista. Il film sarà diviso in quattro episodi da un'ora ciascuno e vedrà il ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill in quelli Superman, Gal Gadot sarà ancora Wonder Woman, Jason Momoa Aquaman, Ezra Miller sarà The Flash, Ray Fisher vestirà ancora i panni di Cyborg, Willem Dafoe tornerà nel ruolo del villain Nuidis Vulko, Jesse Eisenberg in quello di Lex Luthor, Jeremy Irons sarà Alfred Pennyworth, Diane Lane Martha Kent, Connie Nielsen la Regina Hippolyta, mentre J.K. Simmons sarà il Commissario Gordon e Amy Adams Lois Lane. Si attende, inoltre, l'apparizione del Joker di Jared Leto, new entry nella storia.