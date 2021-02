Justice League, Zack Snyder: " Warner Bros non ha fatto un gran lavoro con la distribuzione internazionale"

Zack Snyder non è soddisfatto della distribuzione internazionale e e della strategia di marketing di WB per la sua nuova versione di Justice League.

Zack Snyder non è soddisfatto del lavoro fatto da Warner Bros a livello di distribuzione internazionale del suo Zack Snyder's Justice League che, dopo tanta fatica, sta per arrivare in streaming su HBO Max negli USA.

Dopo anni di campagne da parte dei fan, Zack Snyder's Justice League è finalmente pronto per approdare al grande pubblico americano che lo vedrà in streaming su HBO MAX a partire dal 18 marzo. Il fatto che la piattaforma streaming, al momento, sia disponibile solo negli USA rappresenta un limite che ha spinto il regista Zack Snyder a lamentarsi della strategia di distribuzione internazionale praticata da Warner Bros.

In un podcast sul canale YouTube SnyderCutBR, Zack Snyder si è lamentato della campagna promozionale attuata da Warner fuori dagli USA. Come esempio, il regista ha citato il trailer inglese di Zack Snyder's Justice League che non rivelerebbe quando il film sarà a disposizione degli utenti:

"Non è stato fatto un lavoro straordinario con la distribuzione del film. Non so perché sia ​​così, onestamente non sono riuscito a capirlo".

Il regista ha, però, aggiunto che gli stravolgimenti nella distribuzione dovuti alla situazione attuale potrebbero aver influito sulla tradizionale strategia di WB sulla distribuzione internazionale dei suoi lavori. La piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max, non verrà lanciata in America Latina fino a giugno mentre una versione europea potrebbe arrivare entro la fine del 2021.

"Non voglio far sembrare che ci sia una sorta di cospirazione là fuori" ha aggiunto Snyder. "Penso che parte del problema sia che nessuno ha avuto sentore dell'arrivo del film. Di solito, quando viene fatto un film a Hollywood, passa un certo tempo prima di pensare alla distribuzione. Normalmente la finestra è di due anni. Il problema è che nel mio caso tutto è successo in sei mesi e ha preso vita. Ha colto tutti alla sprovvista."

Justice League, al suo arrivo su HBO Max, sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello e Jared Leto, che tornerà nel ruolo del Joker.