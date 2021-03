Justice League, Zack Snyder: "La versione di Joss Whedon fa parte del canone del DCEU"

Justice League nella versione di Joss Whedon, secondo Zack Snyder, è la versione della storia degli eroi che fa parte del canone dei progetti cinematografici tratti dai fumetti.

Il lungometraggio in arrivo il 18 marzo, invece, sarà secondo il regista un elemento indipendente dell'universo creato ispirandosi ai fumetti della DC prodotto da Warner Bros.

Justice League, Zack Snyder tende un arco sul set

Zack Snyder, intervistato da DC Cinematic Cast, ha infatti spiegato: "E' interessante che nel DCEU, o quello che è diventato ora, quella trilogia che comprende L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League in un certo senso si isola, diventando una cosa a sé stante".

Il regista ha proseguito: "Ho già detto - e non sto dicendo nulla di nuovo o controverso - che questo film, la mia Justice League, non fa parte del canone, giusto? Per quanto riguarda il canone della Warner Bros è la versione della Justice League di Joss Whedon, giusto? Quella è, nella mente dei responsabili dello studio, la versione canonica. Quello che sto facendo io non lo è".

Snyder ha sottolineato: "E mi va bene perché mi sembra che accettare che non faccia parte del canone mi sembra che sia l'unico modo che mi permetteva di realizzare questo film con una certa autonomia".

Zack ha quindi concluso: "Se qualcuno prova frustrazione per quel concetto non dirò che non deve sentirsi in quel modo, va bene essere frustrati, lo sono anche io. Direi, tuttavia, che c'è una differenza. Il concetto più ampio e grandioso del DCEU segue un'altra strada e non posso farci nulla. La situazione è questa, è così e non è una mia decisione".

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.