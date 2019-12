Justice League, Zack Snyder conferma: "Nella mia trilogia Batman sarebbe morto"

Zack Snyder ha confermato che nella trilogia su Justice League che aveva in mente Batman sarebbe morto. Sono in tanti a chiedere la Snyder Cut, il pre-montaggio realizzato da Snyder prima della sua uscita di scena e dell'arrivo di Joss Whedon alla regia di Justice League. Lui conferma l'esistenza e fornisce nuove anticipazioni.

Dopo aver confermato, con una nuova immagine, l'esistenza dello Snyder Cut di Justice League, Zack Snyder ha anticipato alcune delle svolte narrative a cui aveva pensato e che poi sono state escluse dalla versione definitiva del cinecomic.

Sappiamo che Justice League avrebbe introdotto il personaggio di Darkseid dopo la sconfitta di Steppenwolf, Justice League 2 avrebbe inviato gli eroi su Apokalips, dove Darkseid avrebbe fatto prigioniero Superman, avrebbe ucciso Lois Lanee avrebbe fatto di Superman il tiranno che vediamo nell'incubo in Batman v Superman: Dawn of Justice. Justice League 3 avrebbe visto la realizzazione dell'incubo con Darkseid che invade la Terra e la Lega è costretta a salvare Superman riconvertendolo al bene,

Oggi apprendiamo un nuovo dettaglio sul plot svelato da Zack Snyder: la morte di Batman. Quando un fan gli ha chiesto conferma dell'ipotesi di sacrificare Batman contro Darkseid, il regista ha risposto: "Abbiamo sempre pensato che avremmo visto questo evento nel capitolo finale della trilogia."

Il plot di Justice League 3 ricorda in qualche modo la miniserie a fumetti di Grant Morrison Final Crisis in cui Darkseid invade la Terra. Batman rimane ferito mortalmente da un proiettile al Radion sparato da Darkseid e il villain lo finisce poi con il suo Omega Beams. Vedere questa scena sul grande schermo sarebbe stato notevole, ma come sappiamo la storia è andata in un'altra direzione.