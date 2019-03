Justice League: Zack Snyder svela la scena post-credits originale!

Justice League è stato uno dei progetti più chiacchierati dai fan della DC, sia prima sia dopo l'uscita nelle sale, risultata deludente sia per gli incassi sia per i giudizi degli appassionati. Il regista Zack Snyder sta parlando del suo progetto per il film e stavolta ha svelato la scena post-credits che aveva previsto!

Zack Snyder aveva realizzato una scena dopo i titoli che, ovviamente, è stata eliminata dal film rivisto e terminato da Joss Whedon. Nella sua versione, la Justice League non ha affatto terminato il suo scontro con Darkseid:

"Il teaser che non è nel film è la scena in cui Bruce spiega a Wonder Woman 'Ero lì quando Barry Allen è venuto da me per dirmi 'Lois è la chiave'' e lei dice 'Lei lo è per Superman, ogni cuore ne ha una'. Lui risponde 'Credo che ci sia qualcosa di più, qualcosa di molto più oscuro.'"

Snyder ha poi spiegato che se Supermana avesse saputo che era responsabilità di Bruce quella di proteggere Lois, sarebbe stato inferocito contro di lui in Batman V. Superman, ecco perché dice "era il mio mondo e tu me l'hai portata via".

La sinossi ufficiale del film arrivato nelle sale racconta: animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!