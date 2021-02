Justice League: tra Zack Snyder e Joss Whedon, cosa accadde sul set tormentato del film

Justice League: Flash in costume dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Cosa accadde esattamente sul set di Justice League, passato dalle mani di Zack Snyder a quelle di Joss Whedon? La storia completa non è ancora nota, e forse non lo sarà per molto tempo, tra dicerie e accordi di riservatezza (quest'ultimo aspetto soprattutto per le accuse nei confronti di Whedon, che avrebbe avuto un comportamento poco professionale e irrispettoso con cast e troupe durante i reshoot), ma la versione ufficiale è la seguente: durante la post-produzione del film, Snyder decise di tirarsi indietro per motivi famigliari (sua figlia Autumn si era tolta la vita qualche mese prima). Anteponendo la famiglia al lavoro, arrivò alla scelta dolorosa di non opporsi alle modifiche richieste dalla Warner, di cui alcune già implementate durante le riprese (il tono più ottimista fu un compromesso dovuto alle reazioni tutt'altro che unanimi nei confronti dei capitoli precedenti del franchise). Per completare il progetto subentrò Whedon, veterano dei supereroi Marvel, ma a detta della Warner si trattava solo di piccole aggiunte, già concordate in precedenza, oltre alla supervisione di ciò che restava della post-produzione.

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Ovviamente così non fu, e il Justice League uscito nelle sale alla fine del 2017 fu molto diverso da quello che aveva in mente Zack Snyder: oltre a un tono decisamente più leggero, Joss Whedon e la Warner avevano anche limato diverse scene importanti, riducendo al minimo le componenti mitologiche del film (manca completamente all'appello Darkseid, il mandante di Steppenwolf).

A farne le spese maggiori fu Henry Cavill, costretto a rigirare quasi tutte le sue scene senza potersi tagliare i baffi che aveva per le riprese di Mission: Impossible - Fallout (la Warner offrì di pagare le spese per la creazione di baffi posticci digitali, ma la Paramount non ne volle sapere). Di conseguenza fu necessario rimuovere digitalmente e in poco tempo la peluria facciale, con risultati a dir poco mediocri (a seconda delle scene l'effetto è particolarmente vistoso e raccapricciante). Snyder afferma di non aver mai visto questa versione del film, e in base alle descrizioni fattegli da colleghi e fan egli ritiene che quel montaggio contenga non più di un quarto di materiale proveniente dal suo girato. Con la sua attesissima versione, in arrivo questa primavera su HBO - proprio oggi abbiamo pubblicato un commento sul nuovo trailer di Zack Snyder's Justice League - il regista si prepara a prendersi la sua "rivincita", sostenuto dall'entusiasmo dei fan.