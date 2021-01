Justice League: Zack Snyder spiega l'importanza della tuta nera di Superman

Zack Snyder ha spiegato l'importanza della tuta nera di Superman in Justice League e, più in generale, nel DCEU mentre è impegnato nella post-produzione di Zack Snyder's Justice League, in arrivo a marzo su HBO Max.

Batman v Superman: Henry Cavill tiene in mano la maschera di Batman

Dopo L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder tornerà a esplorare la sua visione dei Superman inZack Snyder's Justice League, che conterrà anche la celebre tuta nera assente dalla versione di Justice League di Joss Whedon.

Parlando con ComicBook Debate, Snyder ha anticipato il motivo per cui per lui sia così importante mostrare Superman con indosso la black suit, e non solo per motivi estetici. Per Snyder, la tuta nera è una rappresentazione di un progresso personale dell'ultimo figlio di Krypton che è per lo più immutabile. Questo step preparerà il suo ritorno a indossare i suoi classici colori rosso e blu:

"Ho sempre sostenuto l'importanza della tuta nera. La volevo veder apparire, per me era importante perché Superman, notoriamente, è un personaggio che non cresce. Come una roccia, tutto ciò che accade si infrange su di lui. Cercando di cambiare qualcosa che è immutabile, impariamo molto su noi stessi".

Justice League: il Batman di Ben Affleck nella prima pagina del progetto originale di Zack Snyder

Il regista prosegue: "A ogni passo, Superman deve imparare qualcosa di nuovo e di diverso... Quello che avevo pianificato era che il passo definitivo per Superman fosse il suo verso ritorno in quello che considero il Superman classico. Nel film non abbiamo il classico Superman. Penso inoltre che la tuta nera sia ottima per scandire il passare del tempo. Se vedete un flashback o un flashforward, Superman in tuta nera vi ricorda in che punto della storia siete perché quel costume fa riferimento a un preciso arco temporale."