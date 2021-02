Zack Snyder's Justice League, Jared Leto elogia il regista: "È un filmmaker incredibile"

Jared Leto non ha che complimenti per Zack Snyder, il regista di Man of Steel e Batman v. Superman, che a marzo debutterà su HBO Max la sua versione integrale di Justice League, nella quale apparirà anche il Joker di Leto.

Fresco di una nomination ai Golden Globe per la sua performance in Fino all'ultimo indizio, durante un'intervista con Variety l'interprete del Principe Pagliaccio di Gotham nel DCEU ha avuto modo di parlare anche dei progetti a cui ha preso parte ma che devono ancora arrivare sullo schermo, come Zack Snyder's Justice League, di cui, ci tiene tuttavia a precisare, non può rivelare granché...

"Non posso rivelare nulla sul film e il mio personaggio, ma [Zack] è un regista incredibile e adoro il suo lavoro" ha affermato, spostando piuttosto l'attenzione sul filmmaker "È stato bello poter avere l'opportunità di collaborare con lui. Ha un'energia davvero folle e contagiosa. Adoro la sua passione e il suo impegno per tutto quello che fa. E queste sono solo alcune delle ragioni per cui i fan hanno avuto una risposta così profonda e appassionata al suo lavoro e alla sua visione. È fedele a sé stesso e mantiene la parola data, e la sua intenzione è davvero quella di creare qualcosa di speciale e in cui crede".

La presenza di Jared Leto nei panni del Joker in Zack Snyder's Justice League era stata riportata lo scorso ottobre da diversi outlet, sorprendendo i fan DC che, data la sua assenza nella versione originale del film, sono rimasti piacevolmente stupiti dalla notizia. Vedremo in quale modo farà ritorno il personaggio nel film.