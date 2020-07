Justice League: la versione di Zack Snyder potrebbe durare più di 214 minuti

La trepidazione è molta, i fan del DC Universe cominciano a scalpitare e Zack Snyder continua a dare anticipazioni sulla sua versione di Justice League, il famigerato Snyder Cut, che arriverà l'anno prossimo su HBO Max e che, probabilmente, avrà un lunga durata, forse più di 214 minuti.

Justice League: Zack Snyder e Jason Momoa nella prima foto dal set

Dopo anni di petizioni firmate dai fan, Justice League versione Snyder Cut sta per arrivare, e Zack Snyder, che abbandonò la regia del film del 2017 per via di tragedia familiare, continua da mesi a fornire succose anticipazioni, come per esempio una sulla durata effettiva del suo lavoro:

"Spesso ho detto che il film originale sarebbe dovuto durare 214 minuti...allo stato attuale dei lavori penso durerà di più. Riportare alla luce tutto questo materiale è eccitante tanto per me quanto lo sarà per i fan vedere queste nuove incredibili sequenze. Sarà davvero emozionante."

Una notizia bomba per i fan, che sapevano già della durata molto estesa del rinnovato Justice League, ma nessuno immaginava potesse durare più di 3 ore. Probabilmente Zack Snyder spiegherà qualcosa in più durante il Justice Con di questo fine settimana, una convention organizzata online da The Nerd Queens e da Comic Book Debate, proprio per approfondire gli aspetti di questo tanto atteso film del DCEU.

Justice League, Zack Snyder assicura: "La mia versione non avrà compromessi"

Per l'occasione il regista ha annunciato che forse mostrerà ai fan qualche contenuto speciale, forse una clip o un trailer: "Magari mostrerò una clip, una piccola clip. E magari ci sarà anche un annuncio per tutti i fan."

Justice League di Zack Snyder arriverà su HBO Max nel 2021.