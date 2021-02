Justice League, Zack Snyder: "DC Comics ha rinunciato alla possibilità di realizzare il fumetto prequel"

Zack Snyder ha svelato che DC Comics ha preferito non realizzare la storia prequel a fumetti dei film Justice League e Batman v Superman in cui apparivano il Joker e Harley Quinn.

Zack Snyder ha svelato che DC Comics ha rinunciato alla possibilità di realizzare un fumetto prequel dei film Batman v Superman e Justice League che aveva ideato per raccontare la storia di Bruce Wayne e del Joker.

Il regista, intervistato da SynderCutBR, ha spiegato di aver parlato con Jim Lee del progetto che non è mai stato realizzato.

Zack Snyder's Justice League: una scena

La storia che il filmmaker avrebbe voluto raccontare tra le pagine avrebbe mostrato Batman (Ben Affleck) all prese con il Joker (Jared Leto) e Harley Quinn (Margot Robbie), e i villain avrebbero ucciso Robin.

Zack Snyder ha sottolineato: "Abbiamo parlato della possibilità di realizzare un fumetto legato ai film, la DC ha deciso di non farlo. Ma abbiamo discusso dell'idea di farlo, possibilmente, io volevo realizzare una piccola serie a fumetti sulla morte di Robin e su quello che era accaduto. Mostrare come Joker ha ucciso Robin e cosa ha fatto Batman e lo ha portato in un certo senso su questa strada dark che è in un certo senso culminata con l'arrivo di Superman. Sarebbe stato bello".

Nel mese di dicembre il filmmaker aveva parlato del potenziale fumetto svelando che la storia avrebbe esplorato inoltre il mondo apocalittico causato da Darkseid (Ray Porter) e in che modo i sopravvissuti cercano di ristabilire l'ordine. Tra i personaggi sarebbero apparsi anche Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), coinvolti nella sequenza girata per Zack Snyder's Justice League che coinvolge anche il Joker interpretato da Jared Leto di cui si possono vedere alcuni momenti nel final trailer.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Zack Snyder's Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.