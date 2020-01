Justice League: la Batmobile affronta i Parademoni nel video della Snyder Cut

Un nuovo concept video di Justice League ha mostrato il modellino della Batmobile investire brutalmente i Parademoni, scena che avrebbe potuto essere nella famosa Snyder Cut, mai conclusa per via del ritiro di Zack Snyder dalla regia del cinecomic.

Un video pubblicato su Instagram da Freddy Bouciegues, coordinatore degli stunt di Justice League, mostra una sequenza animata realizzata con un giocattolo di Batmobile che investe personaggi Killer Croc che fungono da stand-in per Parademoni.

Una scena che, se resa realmente, sarebbe stata molto brutale, uno stile d'azione più viscerale rispetto a quello visto nella versione finale di Justice League , diretto poi da Joss Whedon. I film di Zack Snyder sono famosi per la loro incrollabile rappresentazione della violenza, quindi potrebbe non essere una sorpresa per i fan che questa sia la direzione in cui era stato immaginato il film, ma è certamente un netto contrasto con il taglio cinematografico finale e questo video dimostra quanto sia stata riscritta e modificata la sceneggiatura originale.

I fan, nonostante siano passati anni, continuano a richiedere la versione di Zack Snyder, chiamata Snyder's Cut, e non si fermeranno presto. Zack Snyder ha, inoltre, anche annunciato un concorso per la realizzazione di nuovi poster per i fan, quindi indipendentemente da ciò che accadrà nel prossimo futuro, la Justice League di Zack Snyder non è un argomento che si dimenticherà facilmente.